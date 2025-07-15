عواصف رعدية وأمطار غزيرة تُغرق شوارع موسكو

Advertisement

تأثرت وبعض المدن الروسية اليوم بعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، تسببت بإغراق بعض الشوارع بكميات كبيرة من المياه.وأشارت الخدمة الصحفية لدائرة الخدمات المدنية في موسكو إلى أن الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية المصحوبة برياح تتراوح سرعتها ما بين 18-23 م/ثانية، قد تستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء في العديد من مناطق المدينة. (روسيا اليوم)