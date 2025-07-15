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عواصف رعدية وأمطار غزيرة تُغرق شوارع موسكو

Lebanon 24
15-07-2025 | 07:46
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تأثرت موسكو وبعض المدن الروسية اليوم بعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، تسببت بإغراق بعض الشوارع بكميات كبيرة من المياه.
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وأشارت الخدمة الصحفية لدائرة الخدمات المدنية في موسكو إلى أن الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية المصحوبة برياح تتراوح سرعتها ما بين 18-23 م/ثانية، قد تستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء في العديد من مناطق المدينة. (روسيا اليوم)
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