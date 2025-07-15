إستقالة رئيس الحكومة الأوكرانيّة من منصبه

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وجاء في طلب الاستقالة الذي نشر شميغال صورة له على قناته في تيلغرام: "أطلب منكم قبول استقالتي من منصب رئيس وزراء ". أعلن أنه قدم طلب استقالته من منصب رئيس الحكومة.وجاء في طلب الاستقالة الذي نشر شميغال صورة له على قناته في تيلغرام: "أطلب منكم قبول استقالتي من منصب رئيس وزراء ".

وكان الرئيس الاوكراني أعلن أن شميغال سيصبح وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة، بعد استقالته من منصب رئيس الوزراء. (روسيا اليوم)