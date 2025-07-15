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إستقالة رئيس الحكومة الأوكرانيّة من منصبه

Lebanon 24
15-07-2025 | 09:13
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أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال أنه قدم طلب استقالته من منصب رئيس الحكومة.
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وجاء في طلب الاستقالة الذي نشر شميغال صورة له على قناته في تيلغرام: "أطلب منكم قبول استقالتي من منصب رئيس وزراء أوكرانيا".
 
وكان الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن أن شميغال سيصبح وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة، بعد استقالته من منصب رئيس الوزراء. (روسيا اليوم)
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