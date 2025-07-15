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عربي-دولي

في موسم الحرّ... دولة عربيّة تُسجّل حالة طلاق كلّ 9 دقائق!

Lebanon 24
15-07-2025 | 09:40
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كشفت إحصائية رسمية في العراق، أن البلاد تشهد حالة طلاق كل 10 دقائق بالتزامن مع موسم الصيف الحار جداً.
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وأوضحت الإحصائية أن البلاد شهدت 5028 حالة طلاق خلال الشهر الماضي، في كافة محافظات العراق باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق الأربع.
ووفق الإحصائية فإن البلاد شهدت بشكل وسطي، نحو 170 حالة طلاق يومياً، وبمعدل سبع حالات طلاق في الساعة، أي أن عراقياً يطلق زوجته كل 9 دقائق. (ارم نيوز)
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