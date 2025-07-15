وزير الخارجية الإسباني: لا يسمح للسفن التي تحمل أسلحة لإسرائيل أن ترسو في موانئنا

أكد الإسباني ألباريس أن بلاده لا تسمح للسفن التي تحمل السلاح لإسرائيل بالوقوف في موانئها.

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وقال ألباريس: "يجب أن نضع حدا للحرب على غزة ونحتاج لوقف فوري لإطلاق النار"، مشددا على أنه "لا يمكن الاستمرار في صرف النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان".



واقترح تعليق أي عملية بيع للأسلحة لإسرائيل"، مؤكدا أن تلتزم "بأحكام بلاهاي والجنائية الدولية وسنحترم القوانين الدولية".



وأضاف: "لا نسمح للسفن التي تحمل السلاح لإسرائيل بالوقوف في موانئنا وندعم تشريعات بشأن المنتجات من غير الشرعية"، مشيرا إلى أن "الاتحاد يؤمن بحل الدولتين". (روسيا اليوم)