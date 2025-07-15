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عربي-دولي
وزير إسرائيليّ يشنّ هجوماً على الشرع... وهذا ما دعا إليه
Lebanon 24
15-07-2025
|
10:28
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دعا وزير شؤون الشتات
الإسرائيلي
عميحاي شيكلي، إلى "
القضاء
على الرئيس السوري أحمد
الشرع
بشكل فوري".
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وكتب شيكلي عبر حسابه على منصة "إكس": "يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي في وجه نظام
القاعدة
الإرهابي النازي الإسلامي، مرتديا بذلة رسمية وربطة عنق. كل من يظن أن أحمد الشرع قائد شرعي مخطئ تماما - فهو إرهابي، وقاتل وحشي يجب القضاء عليه دون تأخير".
وأضاف: "شهدنا المذبحة المروعة للعلويين، وواجهنا صمتا مطبقا من
القادة
الأوروبيين
، والآن نشهد مذبحة وإذلال
الدروز
. يجب محاربة النظام الإرهابي في
سوريا
".
وفي منشور آخر، كتب شيكلي: "إذا كان النظام يشبه
حماس
، ويتحدث مثل حماس، ويتصرف مثل حماس، فهو حماس! يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي في وجه النظام الإرهابي". (روسيا اليوم)
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