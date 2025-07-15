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عربي-دولي

وزير إسرائيليّ يشنّ هجوماً على الشرع... وهذا ما دعا إليه

Lebanon 24
15-07-2025 | 10:28
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دعا وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، إلى "القضاء على الرئيس السوري أحمد الشرع بشكل فوري".
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وكتب شيكلي عبر حسابه على منصة "إكس": "يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي في وجه نظام القاعدة الإرهابي النازي الإسلامي، مرتديا بذلة رسمية وربطة عنق. كل من يظن أن أحمد الشرع قائد شرعي مخطئ تماما - فهو إرهابي، وقاتل وحشي يجب القضاء عليه دون تأخير".

وأضاف: "شهدنا المذبحة المروعة للعلويين، وواجهنا صمتا مطبقا من القادة الأوروبيين، والآن نشهد مذبحة وإذلال الدروز. يجب محاربة النظام الإرهابي في سوريا".

وفي منشور آخر، كتب شيكلي: "إذا كان النظام يشبه حماس، ويتحدث مثل حماس، ويتصرف مثل حماس، فهو حماس! يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي في وجه النظام الإرهابي". (روسيا اليوم)
 
 
 
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