وزير إسرائيليّ يشنّ هجوماً على الشرع... وهذا ما دعا إليه

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دعا وزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي، إلى " على الرئيس السوري أحمد بشكل فوري".وكتب شيكلي عبر حسابه على منصة "إكس": "يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي في وجه نظام الإرهابي النازي الإسلامي، مرتديا بذلة رسمية وربطة عنق. كل من يظن أن أحمد الشرع قائد شرعي مخطئ تماما - فهو إرهابي، وقاتل وحشي يجب القضاء عليه دون تأخير".وأضاف: "شهدنا المذبحة المروعة للعلويين، وواجهنا صمتا مطبقا من ، والآن نشهد مذبحة وإذلال . يجب محاربة النظام الإرهابي في ".وفي منشور آخر، كتب شيكلي: "إذا كان النظام يشبه ، ويتحدث مثل حماس، ويتصرف مثل حماس، فهو حماس! يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي في وجه النظام الإرهابي". (روسيا اليوم)