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ردًا على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي السابق... رسالة مفاجئة من خامنئي

Lebanon 24
15-07-2025 | 11:42
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نشر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي رسالة ردّ فيها على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، الذي زعم أن لتل أبيب "عيونًا وآذانًا في كل مكان".
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وقال خامنئي عبر موقعه الرسمي إن "تحليل محتوى الرسالة يظهر أننا نواجه دعاية نفسية واسعة النطاق".


وأضاف خامنئي أن "غالانت يقدم صورة مبالغ فيها عن التفوق الاستخباراتي الإسرائيلي".


وأفاد بأن ادعاء رصد إسرائيل جميع التحركات والسيطرة الكاملة على هيكل صنع القرار في إيران بل وحتى معرفة القرارات قبل اتخاذها، يمثّل صورة مبالغ فيها عن القدرات الإسرائيلية.
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