ردًا على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي السابق... رسالة مفاجئة من خامنئي

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وقال عبر موقعه الرسمي إن "تحليل محتوى الرسالة يظهر أننا نواجه دعاية نفسية واسعة النطاق".وأضاف خامنئي أن "غالانت يقدم صورة مبالغ فيها عن التفوق الاستخباراتي الإسرائيلي".وأفاد بأن ادعاء رصد جميع التحركات والسيطرة الكاملة على هيكل صنع القرار في بل وحتى معرفة القرارات قبل اتخاذها، يمثّل صورة مبالغ فيها عن القدرات .