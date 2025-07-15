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الرياض تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

Lebanon 24
15-07-2025 | 12:16
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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن قلق المملكة حيال التطورات الأخيرة في سوريا، مؤكدة على "ضرورة الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها".
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وأعلنت الخارجية عن ارتياح المملكة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية من أجل تحقيق الأمن والسلم الأهلي.
وفي السياق نفسه، دانت المملكة بشدّة "الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على سوريا"، ووصفتها بأنها "تمثل انتهاكًا واضحًا للسيادة السورية، وتسهم في زعزعة أمن واستقرار المنطقة".
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