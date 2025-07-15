الرياض تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

Advertisement

أعربت عن قلق حيال التطورات الأخيرة في ، مؤكدة على "ضرورة الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها".وأعلنت الخارجية عن ارتياح المملكة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحقيق الأمن والسلم الأهلي.وفي السياق نفسه، دانت المملكة بشدّة "الاعتداءات السافرة على سوريا"، ووصفتها بأنها "تمثل انتهاكًا واضحًا للسيادة السورية، وتسهم في زعزعة أمن واستقرار المنطقة".