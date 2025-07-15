Advertisement

عربي-دولي

الجيش السوري يعلن وقف إطلاق النار في السويداء ويبدأ تسليم الأحياء للأمن الداخلي

Lebanon 24
15-07-2025 | 12:23
A-
A+
Doc-P-1391875-638882044650522379.jpg
Doc-P-1391875-638882044650522379.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع السورية وقفاً تاماً لإطلاق النار في مدينة السويداء، بعد اتفاق تم التوصل إليه مع وجهاء وأعيان المدينة، عقب اشتباكات عنيفة دارت بين مقاتلين محليين ومجموعات قبلية بدوية، وأسفرت عن مقتل 18 عنصراً من الجيش.
Advertisement

وأكد وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، في بيان نُقل عبر وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الجيش سيبدأ تسليم أحياء المدينة إلى قوى الأمن الداخلي بعد الانتهاء من عمليات التمشيط، مشدداً على التزام القوات بتأمين الأهالي وحماية الممتلكات.

كما أوضح أن وحدات الجيش ستبقى خارج مركز المدينة، فيما باشرت الشرطة العسكرية بالانتشار داخل السويداء لـ"ضبط السلوك العسكري ومحاسبة المتجاوزين"، وفق تعبيره.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع، العقيد حسن عبد الغني، لقناتي "العربية" و"الحدث" إن انتشار الشرطة العسكرية يهدف إلى فرض الانضباط، مشيراً إلى أن الجيش سيواصل ملاحقة "المجموعات الخارجة عن القانون" في محيط المدينة، داعياً الأهالي إلى الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة داخل السويداء.

وتزامناً مع إعلان وقف إطلاق النار، بدأت القوات الحكومية سحب الآليات الثقيلة وتقليص عدد القوات المنتشرة، فيما تم فرض حظر تجول شامل "حتى إشعار آخر" في شوارع المدينة.

ويُعد هذا الانتشار الأول من نوعه لقوات حكومية داخل السويداء منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة في سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي. وقد جاء ذلك بعد دعوات وجهها زعماء الدروز للمقاتلين المحليين بإلقاء السلاح، وفتح الطريق أمام عودة الدولة إلى المدينة.

وأكدت وزارة الداخلية السورية أن دخول القوات يهدف حصراً إلى "ضبط الوضع الأمني ومنع الفوضى"، محذرة من أي انتهاكات قد تُرتكب بحق ممتلكات المواطنين.
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع السوري: نعلن وقف النار داخل مدينة السويداء بعد الاتفاق مع اعيان المدينة
lebanon 24
16/07/2025 01:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء السورية: قوات الأمن الداخلي تواصل انتشارها في أحياء مدينة السويداء وترد على مصادر إطلاق النار من قبل مجموعات خارجة عن القانون
lebanon 24
16/07/2025 01:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع السوري: سنبدأ بتسليم مدينة السويداء لقوى الأمن الداخلي حال الانتهاء من عمليات التمشيط لمتابعة ضبط الفوضى وعودة الأهالي لمنازلهم وإعادة الاستقرار
lebanon 24
16/07/2025 01:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة أنباء البحرين: مملكة البحرين ترحب بإعلان الحكومة السورية عن وقف إطلاق النار في محافظة السويداء
lebanon 24
16/07/2025 01:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:35 | 2025-07-15
16:40 | 2025-07-15
16:24 | 2025-07-15
16:08 | 2025-07-15
16:02 | 2025-07-15
16:00 | 2025-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24