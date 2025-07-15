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عربي-دولي
بعد اشتباكات السويداء.. الرئاسة السورية تتعهد بمحاسبة "المتجاوزين" من قوات الأمن
Lebanon 24
15-07-2025
|
13:14
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أكدت الرئاسة
السورية
اليوم الثلاثاء أنها كلفت الجهات الرقابية والتنفيذية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق كل من يثبت بحقه تجاوزات أو إساءات مهما كانت رتبته أو موقعه.
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ويأتي ذلك بعد أن تداولت وسائل إعلام محلية معلومات عن إعدامات ميدانية لمدنيين أقدمت عليها قوات
الأمن العام
بعد اقتحامها محافظة
السويداء
، على خلفية اشتباكات تشهدها منذ يوم السبت.
وبحسب
وكالة الأنباء
السورية "
سانا
" دعت الرئاسة السورية إلى صون الحقوق، وحقن الدماء، وسيادة القانون، وضمان انتظام مؤسساتها.
وأكدت "ضرورة
التزام
كافة الجهات المدنية والعسكرية بمنع أي شكل من أشكال التجاوز أو الانتهاك تحت أي مبرر كان".
وتجددت الاشتباكات العنيفة بين
قوات الأمن
العام ومقاتلين
دروز
داخل محافظة السويداء بعد أن أثارت أنباء إعدامات لمدنيين من أهالي المحافظة من قبل قوات الأمن غضبا شعبيا. (إرم نيوز)
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