بعد اشتباكات السويداء.. الرئاسة السورية تتعهد بمحاسبة "المتجاوزين" من قوات الأمن

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أكدت الرئاسة اليوم الثلاثاء أنها كلفت الجهات الرقابية والتنفيذية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق كل من يثبت بحقه تجاوزات أو إساءات مهما كانت رتبته أو موقعه.ويأتي ذلك بعد أن تداولت وسائل إعلام محلية معلومات عن إعدامات ميدانية لمدنيين أقدمت عليها قوات بعد اقتحامها محافظة ، على خلفية اشتباكات تشهدها منذ يوم السبت.وبحسب السورية " " دعت الرئاسة السورية إلى صون الحقوق، وحقن الدماء، وسيادة القانون، وضمان انتظام مؤسساتها.وأكدت "ضرورة كافة الجهات المدنية والعسكرية بمنع أي شكل من أشكال التجاوز أو الانتهاك تحت أي مبرر كان".وتجددت الاشتباكات العنيفة بين العام ومقاتلين داخل محافظة السويداء بعد أن أثارت أنباء إعدامات لمدنيين من أهالي المحافظة من قبل قوات الأمن غضبا شعبيا. (إرم نيوز)