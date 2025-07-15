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عربي-دولي

وزراء إسرائيليون يهاجمون حكومة الشرع ويصفونهم بـ"المتطرفين الإسلاميين العنيفين"

Lebanon 24
15-07-2025 | 13:20
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هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، واصفا إياهم بـ "المتطرفين الإسلاميين العنيفين"، ودعا الغرب إلى الانتباه من خدعهم.
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وقال سموتريش: "المجزرة الوحشية التي ارتكبها نظام أحمد الجولاني بحق الدروز في جنوب سوريا تُثبت أنهم كانوا وما زالوا إسلاميين متطرفين عنيفين وقساة، وعلى الغرب ألا ينخدع هذا التلاعب".

وأضاف: "لا تستطيع إسرائيل الانسحاب تحت أي ظرف من الظروف من المنطقة العازلة وقمة جبل الشيخ، التي نحتاجها لحماية مستوطنات الجولان، وستواصل تل أبيب حماية الدروز في جنوب سوريا بكل ما أوتيت من قوة".

وفي السياق ذاته، دعا وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، اليوم الثلاثاء، إلى القضاء على الرئيس السوري أحمد الشرع بشكل فوري.

وكتب شيكلي عبر حسابه على منصة "إكس": "يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي في وجه نظام القاعدة الإرهابي النازي الإسلامي، مرتديا بدلة رسمية وربطة عنق. كل من يظن أن أحمد الشرع قائد شرعي مخطئ تماما - فهو إرهابي، وقاتل وحشي يجب القضاء عليه دون تأخير".
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