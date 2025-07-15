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وقال سموتريش: "المجزرة الوحشية التي ارتكبها نظام أحمد الجولاني بحق في تُثبت أنهم كانوا وما زالوا إسلاميين متطرفين عنيفين وقساة، وعلى الغرب ألا ينخدع هذا التلاعب".وأضاف: "لا تستطيع الانسحاب تحت أي ظرف من الظروف من المنطقة العازلة وقمة جبل الشيخ، التي نحتاجها لحماية مستوطنات ، وستواصل حماية الدروز في جنوب بكل ما أوتيت من قوة".وفي السياق ذاته، دعا وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، اليوم الثلاثاء، إلى على الرئيس السوري أحمد بشكل فوري.وكتب شيكلي عبر حسابه على منصة "إكس": "يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي في وجه نظام الإرهابي النازي الإسلامي، مرتديا بدلة رسمية وربطة عنق. كل من يظن أن أحمد الشرع قائد شرعي مخطئ تماما - فهو إرهابي، وقاتل وحشي يجب القضاء عليه دون تأخير".