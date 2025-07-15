محمد بن زايد وبزشكيان يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية

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بحث ، رئيس ، والرئيس مسعود بزشكيان، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، ويعود بالنفع على شعبيهما.وتناولت المباحثات التي جرت خلال اتصال هاتفي عدداً من والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة ، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حيالها.وأكد رئيس دولة حرص بلاده على دعم كل ما من شأنه ترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة، بما يصب في مصلحة شعوبها ودولها. (اشرق الأوسط)