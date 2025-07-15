Advertisement

عربي-دولي

محمد بن زايد وبزشكيان يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية

Lebanon 24
15-07-2025 | 13:35
A-
A+
Doc-P-1391945-638882083600618847.jpg
Doc-P-1391945-638882083600618847.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، ويعود بالنفع على شعبيهما.
Advertisement

وتناولت المباحثات التي جرت خلال اتصال هاتفي عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حيالها.

وأكد رئيس دولة الإمارات حرص بلاده على دعم كل ما من شأنه ترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة، بما يصب في مصلحة شعوبها ودولها. (اشرق الأوسط)
مواضيع ذات صلة
تطورات الشرق الأوسط محور اتصال بين محمد بن زايد والرئيس العراقي
lebanon 24
16/07/2025 01:07:34 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد بن زايد يستقبل السيسي في أبوظبي
lebanon 24
16/07/2025 01:07:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ناقشا التطورات الإقليمية... لقاء جمع عبدالله بن زايد ويائير لابيد
lebanon 24
16/07/2025 01:07:34 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد بن زايد يزور تركيا الأربعاء.. وهذا ما سيبحثه مع اردوغان
lebanon 24
16/07/2025 01:07:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:35 | 2025-07-15
16:40 | 2025-07-15
16:24 | 2025-07-15
16:08 | 2025-07-15
16:02 | 2025-07-15
16:00 | 2025-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24