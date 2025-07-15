الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد من عملياته في بيت حانون شمال غزة (فيديو)

#عاجل قوات جيش الدفاع العاملة في بيت حانون تدمر ساحة عبوات ناسفة ومنصات صاروخية ومسارات أنفاق تحت الارض
⭕️تعمل قوات لواء جفعاتي تحت قيادة الفرقة 162 وقوات لواء 646 تحت قيادة الفرقة 99، في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة.
🔻لقد قضت قوات لواء جفعاتي على عشرات المخربين من مسافات… pic.twitter.com/BLVaWpSnmq
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 15, 2025
#عاجل قوات جيش الدفاع العاملة في بيت حانون تدمر ساحة عبوات ناسفة ومنصات صاروخية ومسارات أنفاق تحت الارض
⭕️تعمل قوات لواء جفعاتي تحت قيادة الفرقة 162 وقوات لواء 646 تحت قيادة الفرقة 99، في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة.
🔻لقد قضت قوات لواء جفعاتي على عشرات المخربين من مسافات… pic.twitter.com/BLVaWpSnmq