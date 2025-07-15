الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد من عملياته في بيت حانون شمال غزة (فيديو)

#عاجل قوات جيش الدفاع العاملة في بيت حانون تدمر ساحة عبوات ناسفة ومنصات صاروخية ومسارات أنفاق تحت الارض



⭕️تعمل قوات لواء جفعاتي تحت قيادة الفرقة 162 وقوات لواء 646 تحت قيادة الفرقة 99، في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة.



🔻لقد قضت قوات لواء جفعاتي على عشرات المخربين من مسافات… pic.twitter.com/BLVaWpSnmq — (@AvichayAdraee) July 15, 2025 Advertisement

نشر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي مشاهد تظهر أنشطة قوات الجيش في بيت حانون شمالي ، مشيرا إلى أنه تم تدمير منصات صاروخية ومسارات أنفاق تحت الأرض.وقال أفيخاي أدرعي في بيان: "تعمل قوات لواء جفعاتي تحت قيادة الفرقة 162 وقوات لواء 646 تحت قيادة الفرقة 99، في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة".وأضاف: "لقد قضت قوات لواء جفعاتي على عشرات المسلحين من مسافات قصيرة ودمرت بنى تحتية، شملت وسائل قتالية ومسارات أنفاق تحت الأرض، كما عثرت القوات على منصة إطلاق استخدمتها منظمة لإطلاق قذائف صاروخية نحو وقامت بتدميرها".وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "قوات الاحتياط في اللواء 646 عثرت على ساحة عبوات ناسفة، ليقوم سلاح الجو بمهاجمتها وتدميرها، كما قامت قوات اللواء بالتعاون مع سلاح الجو بالقضاء على مسلح كان يحمل وسائل قتالية في منطقة بيت حانون".