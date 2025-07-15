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ترامب يحذر زيلينسكي من استهداف موسكو

Lebanon 24
15-07-2025 | 14:27
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب ألا يستهدف موسكو.
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وردا على سؤال لصحافيين في البيت الأبيض عما إذا كان على زيلينسكي استهداف موسكو، أجاب ترامب "عليه عدم القيام بذلك". 

ولدى سؤاله عما إذا كان مستعدا لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، أجاب "كلا، لا نتطلع إلى ذلك".

وتأتي تعليقاته بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة أن ترامب شجع أوكرانيا سرا على تكثيف الهجمات على العمق الروسي.

وأضافت الصحيفة أن ترامب سأل زيلينسكي عما إذا كان بإمكانه قصف موسكو إذا قدمت الولايات المتحدة أسلحة بعيدة المدى. (سكاي نيوز)


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