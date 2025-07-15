ترامب يحذر زيلينسكي من استهداف موسكو

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قال الرئيس الأميركي اليوم الثلاثاء إن نظيره الأوكراني يجب ألا يستهدف .وردا على سؤال لصحافيين في عما إذا كان على استهداف موسكو، أجاب "عليه عدم القيام بذلك".ولدى سؤاله عما إذا كان مستعدا لتزويد بصواريخ بعيدة المدى، أجاب "كلا، لا نتطلع إلى ذلك".وتأتي تعليقاته بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة أن ترامب شجع أوكرانيا سرا على تكثيف الهجمات على العمق الروسي.وأضافت الصحيفة أن ترامب سأل زيلينسكي عما إذا كان بإمكانه قصف موسكو إذا قدمت أسلحة بعيدة المدى. (سكاي نيوز)