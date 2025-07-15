إعلام إسرائيلي: تقدم كبير في مفاوضات غزة

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن المفاوضات غير المباشرة بشأن حققت "تقدماً كبيراً" خلال الساعات الـ24 الماضية، وبات "الطريق ممهداً" أمام إبرام اتفاق.وقالت "القناة 13" : "شهدت المفاوضات في بشأن التوصل إلى صفقة لإعادة المختطفين تقدماً دراماتيكياً الثلاثاء"، دون إيضاحات.القناة نقلت عن مسؤول إسرائيلي مطلع على المفاوضات في الدوحة، لم تسمه، قوله إن "الطريق إلى الصفقة بات ممهداً".وأضاف أن "صادق على مرونة إضافية في مسألة انسحاب الجيش من قطاع غزة، مما سمح بتقدّم في المحادثات".في السياق نفسه، ذكرت "القناة 13" أنه "خلال الساعات الـ24 الماضية، تحقق تقدّم كبير"، دون مزيد من التفاصيل.وتابعت أن ذلك جاء "في أعقاب قرار والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) إبداء مزيد من المرونة والاقتراب أكثر من موقف ، خصوصاً فيما يتعلق بالتواجد الإسرائيلي في القطاع".القناة نقلت عن مسؤولين آخرين لم تسمهم قولهم إن "الحديث يدور عن انسحاب (إسرائيلي) مؤقت فقط لمدة 60 يوماً أولى، مع نية العودة إلى القتال بعد انتهاء وقف إطلاق النار".وأردفت: "أكد المسؤولون أن انطباعهم من الحوار مع رئيس الوزراء (نتنياهو) هو أنه يرغب بشدة في إتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة، لكنه لا يرغب بإنهاء الحرب".ولم تعقب الأطراف المعنية على ما ذكرته القناة الإسرائيلية". (الحدث)