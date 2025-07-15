محمد بن زايد يزور تركيا الأربعاء.. وهذا ما سيبحثه مع اردوغان

Advertisement

يبدأ بن زايد آل رئيس ، يوم الأربعاء، "زيارة دولة" إلى .وقالت "وام"، إن الشيخ زايد "سيبحث خلال الزيارة مع الرئيس مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بما يخدم أولويات التنمية في البلدين".وأضافت الوكالة أن الشيخ محمد بن زايد سيبحث أيضا مع "مجمل الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".(سكاي نيوز)