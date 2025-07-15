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محمد بن زايد يزور تركيا الأربعاء.. وهذا ما سيبحثه مع اردوغان

Lebanon 24
15-07-2025 | 16:24
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يبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة، يوم الأربعاء، "زيارة دولة" إلى تركيا
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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن الشيخ محمد بن زايد "سيبحث خلال الزيارة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بما يخدم أولويات التنمية في البلدين".

وأضافت الوكالة أن الشيخ محمد بن زايد سيبحث أيضا مع أردوغان "مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".(سكاي نيوز)
 
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