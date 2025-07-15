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عربي-دولي

إسرائيل تنشئ نقاطاً جديدة وتُمهّد لبقاء طويل في غزة

Lebanon 24
15-07-2025 | 18:28
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نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصادر أمنية قولها، يوم الثلاثاء، إن "الجيش الإسرائيلي ينشئ نقاطاً أكثر في المنطقة العازلة بقطاع غزة، ويبني طرقا لتسهيل وصول قواته وحمايتها".
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وأضافت المصادر أن "الإجراءات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في غزة هدفها تمكين القوات من السيطرة بشكل أفضل على المنطقة خلال وقف إطلاق النار المحتمل وما يليه".

وأوضحت المصادر أن" العمليات الهندسية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي وتعزيزاته البرية في بعض المناطق في غزة، توضح أنه يُستعد لإقامة طويلة الأمد".
 
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