Advertisement

عربي-دولي

وزيرة كوبية تثير الجدل.. والرئيس يعلّق

Lebanon 24
15-07-2025 | 23:07
A-
A+
Doc-P-1392086-638882431451797430.png
Doc-P-1392086-638882431451797430.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثارت تصريحات لوزيرة العمل والضمان الاجتماعي في كوبا، مارتا إلينا فيتو كابريرا، جدلا واسعا يوم الثلاثاء، حتى من قبل الرئيس الكوبي، بعدما قالت إنه "لا يوجد متسولون في كوبا، بل أناس يتنكرون بهذه الهيئة"، ورأت أن أولئك الذين ينظفون زجاج السيارات عند التقاطعات يعيشون "حياة سهلة".
Advertisement

وأدلت فيتو بهذه التصريحات يوم الإثنين أمام لجنة في الجمعية الوطنية، وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل، ما أدى إلى مطالبات بإقالتها واندلاع موجة انتقادات في بلد يعاني من أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات.
 
وتسببت الأزمة الاقتصادية في كوبا بزيادة معدلات الفقر والهشاشة الاجتماعية، وظهور مشاهد غير مألوفة في الجزيرة، مثل أشخاص، لا سيما من كبار السن، يتسولون أو ينبشون في القمامة، أو يقومون بتنظيف زجاج السيارات عند إشارات المرور.

وقالت فيتو أمام اللجنة البرلمانية: "لقد رأينا أشخاصا، يبدون كمتسولين، لكن عندما تنظر إلى أيديهم، وتنظر إلى ملابسهم، تجد أنهم متنكرون في هيئة متسولين، إنهم ليسوا متسولين. لا يوجد متسولون في كوبا".
 
وأضافت أن من يقومون بتنظيف زجاج السيارات "يستخدمون المال لشراء الكحول".

وهاجمت أيضا من يقومون بالبحث في القمامة، قائلة إنهم "يستعيدون مواد لإعادة بيعها دون دفع ضرائب".

وفيما لم يذكرها بالاسم، كتب الرئيس ميغيل دياز كانيل على حسابه على منصة إكس إن "غياب الحساسية في تناول قضايا الهشاشة الاجتماعية أمر يثير الكثير من التساؤلات. الثورة لا يمكن أن تترك أحدا خلفها، هذا هو شعارنا، وهذه هي مسؤوليتنا النضالية". (سكاي نيوز عربية) 
 
مواضيع ذات صلة
على مبنى وزارة... صورة للرئيس الأميركي تُثير الجدل!
lebanon 24
16/07/2025 12:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
توم براك يشبه الرئيس السوري برئيس أميركي سابق ويثير الجدل!
lebanon 24
16/07/2025 12:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: أجمل لاعبة كرة قدم تثير الجدل بشكلها الجديد!
lebanon 24
16/07/2025 12:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تغريدات سابقة لمرشح لمنصب عمدة نيويورك عن الإرهاب والـFBI تثير الجدل
lebanon 24
16/07/2025 12:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:40 | 2025-07-16
04:30 | 2025-07-16
04:21 | 2025-07-16
04:17 | 2025-07-16
04:00 | 2025-07-16
03:52 | 2025-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24