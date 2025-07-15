وزيرة كوبية تثير الجدل.. والرئيس يعلّق

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وأدلت فيتو بهذه التصريحات يوم الإثنين أمام لجنة في ، وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل، ما أدى إلى مطالبات بإقالتها واندلاع موجة انتقادات في بلد يعاني من أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات. أثارت تصريحات لوزيرة العمل والضمان الاجتماعي في كوبا، مارتا إلينا كابريرا، جدلا واسعا يوم الثلاثاء، حتى من قبل الرئيس ، بعدما قالت إنه "لا يوجد متسولون في كوبا، بل أناس يتنكرون بهذه الهيئة"، ورأت أن أولئك الذين ينظفون زجاج السيارات عند التقاطعات يعيشون "حياة سهلة".وأدلت فيتو بهذه التصريحات يوم الإثنين أمام لجنة في ، وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل، ما أدى إلى مطالبات بإقالتها واندلاع موجة انتقادات في بلد يعاني من أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات.

وتسببت الأزمة الاقتصادية في كوبا بزيادة معدلات الفقر والهشاشة الاجتماعية، وظهور مشاهد غير مألوفة في ، مثل أشخاص، لا سيما من كبار السن، يتسولون أو ينبشون في القمامة، أو يقومون بتنظيف زجاج السيارات عند إشارات المرور.



وقالت فيتو أمام : "لقد رأينا أشخاصا، يبدون كمتسولين، لكن عندما تنظر إلى أيديهم، وتنظر إلى ملابسهم، تجد أنهم متنكرون في هيئة متسولين، إنهم ليسوا متسولين. لا يوجد متسولون في كوبا".

وأضافت أن من يقومون بتنظيف زجاج السيارات "يستخدمون المال لشراء ".



وهاجمت أيضا من يقومون بالبحث في القمامة، قائلة إنهم "يستعيدون مواد لإعادة بيعها دون دفع ضرائب".



وفيما لم يذكرها بالاسم، كتب الرئيس على حسابه على منصة إكس إن "غياب الحساسية في تناول قضايا الهشاشة الاجتماعية أمر يثير الكثير من التساؤلات. لا يمكن أن تترك أحدا خلفها، هذا هو شعارنا، وهذه هي مسؤوليتنا النضالية". (سكاي نيوز عربية)