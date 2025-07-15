بعد الغارات على السويداء.. إسرائيل تتعهد لواشنطن بوقف مهاجمة الجيش السوري

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تعهدت للولايات المتحدة بوقف الهجمات على في جنوبي البلاد، اعتباراً من مساء الثلاثاء.ونسبت "القناة 12" إلى مصدر أميركي لم تسمه القول إن " طلبت من وقف الهجمات على قوات الجيش السوري في جنوبي ". وأضاف أن "إسرائيل تعهدت بوقف الهجمات اعتباراً من مساء اليوم".بدوره، ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، نقلاً عن مسؤول أميركي، أن إدارة طلبت من إسرائيل التوقف عن مهاجمة قوات الجيش السوري في جنوب البلاد.وذكر مراسل "أكسيوس" براك رافيد في منشور على منصة "إكس" نقلاً عن المسؤول، أن إسرائيل أبلغت بأنها ستوقف الهجمات مساء الثلاثاء.ورغم ذلك، شنت إسرائيل ليل الثلاثاء-الأربعاء غارة على اللواء 52 درعا الشرقي، و3 غارات على السويداء، بحسب مصادر قناتي "العربية" و"الحدث".وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برّاك، إن الاشتباكات الأخيرة في جنوب سوريا "مقلقة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العمل جار من أجل "التهدئة".وقال برّاك في منشور على منصة "إكس": "نحن منخرطون بشكل فعّال مع جميع المكوّنات في سوريا بهدف التوجّه نحو التهدئة"، مضيفاً: "الاشتباكات الأخيرة في السويداء مقلقة لجميع الأطراف، ونحن نحاول الوصول إلى نتيجة سلمية وشاملة للدروز، والقبائل البدوية، والحكومة ، والقوات الإسرائيلية".وأضاف المبعوث الأميركي أن "سوء التوجيه وضعف التواصل يمثلان التحدي الأكبر في ضمان التكامل السلمي والمدروس لمصالح كل طرف". وأشار إلى أن تجري مناقشات مباشرة ونشطة ومثمرة مع جميع الأطراف للتحرك نحو الهدوء والتكامل.