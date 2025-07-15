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عربي-دولي

بعد الغارات على السويداء.. إسرائيل تتعهد لواشنطن بوقف مهاجمة الجيش السوري

Lebanon 24
15-07-2025 | 23:13
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب تعهدت للولايات المتحدة بوقف الهجمات على الجيش السوري في جنوبي البلاد، اعتباراً من مساء الثلاثاء.
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ونسبت "القناة 12" الإسرائيلية إلى مصدر أميركي لم تسمه القول إن "الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل وقف الهجمات على قوات الجيش السوري في جنوبي سوريا". وأضاف أن "إسرائيل تعهدت بوقف الهجمات اعتباراً من مساء اليوم".

بدوره، ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، نقلاً عن مسؤول أميركي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من إسرائيل التوقف عن مهاجمة قوات الجيش السوري في جنوب البلاد.

وذكر مراسل "أكسيوس" براك رافيد في منشور على منصة "إكس" نقلاً عن المسؤول، أن إسرائيل أبلغت الأميركيين بأنها ستوقف الهجمات مساء الثلاثاء.

ورغم ذلك، شنت إسرائيل ليل الثلاثاء-الأربعاء غارة على اللواء 52 بريف درعا الشرقي، و3 غارات على السويداء، بحسب مصادر قناتي "العربية" و"الحدث".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برّاك، إن الاشتباكات الأخيرة في جنوب سوريا "مقلقة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العمل جار من أجل "التهدئة".

وقال برّاك في منشور على منصة "إكس": "نحن منخرطون بشكل فعّال مع جميع المكوّنات في سوريا بهدف التوجّه نحو التهدئة"، مضيفاً: "الاشتباكات الأخيرة في السويداء مقلقة لجميع الأطراف، ونحن نحاول الوصول إلى نتيجة سلمية وشاملة للدروز، والقبائل البدوية، والحكومة السورية، والقوات الإسرائيلية".

وأضاف المبعوث الأميركي أن "سوء التوجيه وضعف التواصل يمثلان التحدي الأكبر في ضمان التكامل السلمي والمدروس لمصالح كل طرف". وأشار إلى أن واشنطن تجري مناقشات مباشرة ونشطة ومثمرة مع جميع الأطراف للتحرك نحو الهدوء والتكامل.
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