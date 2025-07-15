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عربي-دولي

تسريح أكثر من 1300 موظف في وزارة الخارجية الأميركية

Lebanon 24
15-07-2025 | 23:16
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ذكرت وسائل إعلام أميركية، اليوم الأربعاء، بأنه تم تسريح نحو 1350 موظفا في وزارة الخارجية الأميركية.
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وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين حاليين وسابقين إلى أن محللين متخصصين في ملف روسيا وأوكرانيا بمكتب الاستخبارات كانوا من بين المسرحين.

وفي وقت سابق، صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية بأن الوزارة بصدد إقالة أكثر من 1300 دبلوماسي وموظف حكومي في إطار خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال المسؤول البارز إن الوزارة بصدد إرسال إخطارات تسريح إلى 1107 موظفين مدنيين و246 مسؤولا في الخدمة الخارجية لديهم مهام محلية في أميركا. (روسيا اليوم)
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