تسريح أكثر من 1300 موظف في وزارة الخارجية الأميركية

ذكرت وسائل إعلام أميركية، اليوم الأربعاء، بأنه تم تسريح نحو 1350 موظفا في .

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وأشارت صحيفة " تايمز" نقلا عن مسؤولين حاليين وسابقين إلى أن محللين متخصصين في ملف وأوكرانيا بمكتب الاستخبارات كانوا من بين المسرحين.وفي وقت سابق، صرح الأميركية بأن الوزارة بصدد إقالة أكثر من 1300 وموظف حكومي في إطار خطة .وقال المسؤول البارز إن الوزارة بصدد إرسال إخطارات تسريح إلى 1107 موظفين مدنيين و246 مسؤولا في لديهم مهام محلية في أميركا. (روسيا اليوم)