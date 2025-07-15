بعد انتهاء الاحتجاجات.. ترامب ينهي انتشار 2000 جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس

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وجاء الإعلان في بيان للمتحدث باسم (البنتاغون)، شون بارنيل.



وكان قد تم نشر ما يقرب من 4000 جندي من الحرس الوطني و700 عنصر من مشاة البحرية (المارينز) في لوس أنجلوس. ولم يتضح على الفور إلى متى سيبقى بقية الجنود في المنطقة.



وكُلّف هؤلاء الجنود بحماية المباني الاتحادية ومرافقة وكلاء الهجرة أثناء تنفيذ عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين. أعلنت ، إنهاء انتشار ألفي جندي من قوات في مدينة .وجاء الإعلان في بيان للمتحدث باسم (البنتاغون)، شون بارنيل.وكان قد تم نشر ما يقرب من 4000 جندي من الحرس الوطني و700 عنصر من مشاة البحرية (المارينز) في لوس أنجلوس. ولم يتضح على الفور إلى متى سيبقى بقية الجنود في المنطقة.وكُلّف هؤلاء الجنود بحماية المباني الاتحادية ومرافقة وكلاء الهجرة أثناء تنفيذ عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين.

وبدأ الانتشار في أوائل حزيران وكان من المقرر أن يستمر لمدة 60 يوماً، لمواجهة سلسلة من الاحتجاجات ضد مداهمات الهجرة التي جرت في لوس أنجلوس ومحيطها.



وجاء هذا الانتشار خلافاً لرغبة حاكم ولاية ، غافين نيوسوم، الذي رفع دعوى قضائية لوقف العملية.



وفي البداية، حكم قاض اتحادي بأن تصرف بطريقة غير قانونية عندما نشر الحرس الوطني رغم معارضة الحاكم، لكن قضت بأن الإدارة يمكنها الاحتفاظ بالسيطرة على القوات. ولا تزال القضية قائمة.



من جانبه، قال نيوسوم إن نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس أبعد الجنود عن عائلاتهم وأعمالهم المدنية "ليتحولوا إلى بيادق سياسية في يد الرئيس في لوس أنجلوس"، حسب تعبيره.