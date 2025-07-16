بشأن مصير "قسم جرائم الحرب في أوكرانيا".. هذا ما كشفته الخارجية الأميركية

أعلن الأميركي لشؤون الإدارة والموارد ريغاس أن الوزارة قامت بدمج القسم المعني سابقا بجرائم الحرب المزعومة في النزاع بأوكرانيا.

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وقال ريغاس خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأميركي حول ميزانية الخارجية ردا على سؤال عما إذا كان فريق الموظفين المسؤول عن التحقيقات في جرائم الحرب المزعومة في قد تمت تسريحه بالكامل: "تم دمج هذا القسم، وسيتم الآن تنفيذ مهامه من قبل والموظفين الميدانيين".



وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة " تايمز" نقلا عن مسؤولين سابقين وحاليين أن من بين حوالي 1350 موظفا تم تسريحهم الأسبوع الماضي من ، كان هناك محللون كبار متخصصون في شؤون وأوكرانيا من التابع للوزارة (INR). (روسيا اليوم)