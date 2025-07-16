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عربي-دولي

بشأن مصير "قسم جرائم الحرب في أوكرانيا".. هذا ما كشفته الخارجية الأميركية

Lebanon 24
16-07-2025 | 00:15
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أعلن نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الإدارة والموارد مايكل ريغاس أن الوزارة قامت بدمج القسم المعني سابقا بجرائم الحرب المزعومة في النزاع بأوكرانيا.
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وقال ريغاس خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأميركي حول ميزانية الخارجية ردا على سؤال عما إذا كان فريق الموظفين المسؤول عن التحقيقات في جرائم الحرب المزعومة في أوكرانيا قد تمت تسريحه بالكامل: "تم دمج هذا القسم، وسيتم الآن تنفيذ مهامه من قبل المكتب الإقليمي والموظفين الميدانيين".

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين سابقين وحاليين أن من بين حوالي 1350 موظفا تم تسريحهم الأسبوع الماضي من وزارة الخارجية الأميركية، كان هناك محللون كبار متخصصون في شؤون روسيا وأوكرانيا من مكتب الاستخبارات والبحوث التابع للوزارة (INR). (روسيا اليوم)
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