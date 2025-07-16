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عربي-دولي
وسط توتر أمني ومخاوف من تصعيد مرتقب.. "قسد" تحشد قواتها في الرقة
Lebanon 24
16-07-2025
|
00:21
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أفادت مصادر محلية في محافظة
الرقة
، الأربعاء، بأن قوات
سوريا
الديمقراطية
"قسد" بدأت بحشد عسكري لافت في
مدينة الرقة
وريفها، وسط توتر وقلق من احتمال اندلاع مواجهات جديدة في المنطقة.
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وأفادت مصادر
سورية
، فجر اليوم بوصول تعزيزات عسكرية كبيرة من وحدات حماية الشعب YPG وقوات الأمن الداخلي (الأسايش) إلى مقرات رئيسية في مركز المدينة، وتسيير دوريات مكثفة في أحياء الرقة، لا سيما حيي المشلب والصناعة ومحيط دوار الساعة.
كما تم نشر آليات ثقيلة ونقاط تفتيش جديدة على الطرق المؤدية إلى المدينة وريفها الجنوبي والغربي.
وأفادت مصادر سورية، فجر اليوم، بأن قوات "قسد" دخلت منطقة "دوار
النعيم
" في مدينة الرقة
السورية
.
وقالت مصادر وشهود
عيان
إن تقدم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تزامن مع اشتباكات، وإطلاق رصاص لم تعرف أسبابه.
من جهته
، نشر "
المرصد السوري لحقوق الإنسان
"، مقطعا مصورا قال إنه يظهر استعراضات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية وسط مدينة الرقة.
وقال ناشطون إن قوات "قسد" أقامت حواجز ضخمة في "دوار الساعة" و"دوار النعيم"، إضافة إلى حواجز أخرى في معظم أحياء مدينة الرقة، وسط تحشيدات عسكرية، ووسط أنباء عن وجود تحشيدات في المناطق المحاذية لمناطق سيطرة الحكومة السورية في بادية الرقة. (روسيا اليوم)
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