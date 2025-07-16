ترامب يلمّح إلى بيسنت كخليفة محتمل لباول.. ثم يتراجع

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قال الرئيس الأميركي إن سكوت بيسنت يمكن أن يكون مرشحا لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي (البنك المركزي) جيروم باول، لكنه استطرد قائلا إن ذلك قد لا يحدث.وبعد وصوله إلى قاعدة آندروز المشتركة أمس الثلاثاء بعد زيارة لمدينة بيتسبرغ، سُئل عما إذا كان بيسنت خياره الأول ليحل محل باول، الذي تنتهي ولايته في أيار 2026.ورد ترامب على الصحفيين قائلا "إنه خيار مطروح، وهو جيد جدا.. حسنا، ليس كذلك، لأنني أحب العمل الذي يقوم به، أليس هذا صحيحا؟".ويوجه ترامب انتقادات لباول منذ أشهر بسبب عدم خفض أسعار الفائدة وحثه مرارا على الاستقالة. وأمس الثلاثاء، قال ترامب إن التجاوز في تكلفة تجديد المقر التاريخي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في البالغة 2.5 مليار دولار قد تصل إلى حد مخالفة تجيز الإقالة.