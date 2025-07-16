ميلانيا تتصدر "الترند" في أوكرانيا.. وهذا موقفها من بوتين

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وخلال اجتماع في مع لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مارك روته، فاجأ ترامب الحضور بتصريحاته.



وقال ترامب إن زوجته ميلانيا لعبت دورا رئيسيا في كشف ازدواجية . وروى ترامب قصة عن موقف حدث معه، قائلاً: "محادثاتي مع بوتين دائمًا ما تكون ممتعة للغاية. وأحدث نفسي بعدها: أليست محادثة رائعة؟ ثم تنطلق الصواريخ على أوكرانيا في تلك الليلة".



وأضاف ترامب: "عدتُ إلى المنزل، وأخبرت السيدة الأولى أنني تحدثت مع بوتين، وأجرينا محادثة رائعة. وردت ميلانيا: حقًا؟ لقد قُصفت مدينة أوكرانية أخرى للتو". تفاعلت وسائل التواصل الاجتماعي في بشكل كبير مع ميلانيا ، زوجة الرئيس الأميركي ، بعد تصريحات مفاجئة أدلى بها الأخير. وأشار ترامب إلى أن زوجته لعبت دورا في تغيير موقفه تجاه ، ما أثار موجة من الشعارات الساخرة على مواقع التواصل، وفقا لصحيفة "غارديان" .وخلال اجتماع في مع لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مارك روته، فاجأ ترامب الحضور بتصريحاته.وقال ترامب إن زوجته ميلانيا لعبت دورا رئيسيا في كشف ازدواجية . وروى ترامب قصة عن موقف حدث معه، قائلاً: "محادثاتي مع بوتين دائمًا ما تكون ممتعة للغاية. وأحدث نفسي بعدها: أليست محادثة رائعة؟ ثم تنطلق الصواريخ على أوكرانيا في تلك الليلة".وأضاف ترامب: "عدتُ إلى المنزل، وأخبرت السيدة الأولى أنني تحدثت مع بوتين، وأجرينا محادثة رائعة. وردت ميلانيا: حقًا؟ لقد قُصفت مدينة أوكرانية أخرى للتو".

وبعد تصريحات ترامب الأخيرة، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي في أوكرانيا صور وشعارات تحتفي بميلانيا. ونشر أحد المستخدمين صورة لـ"العميلة ميلانيا ترامبنكو" وهي ترتدي سترة عليها شعار أوكراني ثلاثي الشعب، ووجهها شبه مخفي بقبعة كبيرة، في إشارة إلى أنها تعمل سراً داخل البيت الأبيض لدعم كييف.

ولاحظت مجلة "الأعمال في أوكرانيا" أن "ميلانيا ترامب تحظى بإعجاب كبير على "، وخاصة بعد إعلان إرسال أنظمة دفاع جوي باتريوت إلى أوكرانيا. وأعادت المجلة نشر صورة قديمة تظهر 3 كائنات غربية ترتدي خوذة وقبعات عسكرية تُقدم قبعة مزينة بعلم أوكرانيا إلى ميلانيا. وعادة تُستخدم هذه الصورة للإشارة إلى أي شخصية غربية مشهورة تدعم أوكرانيا.



كما ظهر شعار آخر للسيدة الأولى وهي تقف خلف زوجها في المكتب البيضاوي بينما يوقع مرسوماً رئاسياً. ويقول التعليق: "الأخوات ميلانيا من جيسريت"، في إشارة إلى الأخوات القويات ذوات النفوذ السياسي في رواية الخيال العلمي الشهيرة "الكثيب" لفرانك هربرت. (العربية)