أكد رئيس وزراء الأسبق أن السلطات قادرة على صنع "قذيفة قذرة" نظرا لوجود كميات كبيرة من النفايات النووية في البلاد.

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وقال آزاروف، الذي ترأس الحكومة بين عامي 2010 و2014، في حوار مع وكالة "تاس": "أعلم أن نظام لا يمتلك حاليا القدرات العلمية الخاصة به لصنع أسلحته النووية. لكن صنع قذيفة قذرة ممكن، لأن لدينا كميات كبيرة من النفايات النووية الناتجة عن الوقود .. لكنني لا أعتقد أن رعاة أوكرانيا مثل ، سيصلون إلى هذا الحد من الحماقة والغباء. لا أعتقد أنهم سيسمحون بحدوث ذلك. أما النظام نفسه فهو مستعد لأي شيء".

وفي الوقت عينه، شدد أزاروف على أن لا يوجد تهديد بقيام كييف بصنع أسلحة نووية كاملة، لأن كل الإمكانات والتقنيات اللازمة قد فقدت.



وقال: "هذا التهديد غير واقعي الآن. قبل الانقلاب (عام 2014) كانت أوكرانيا تمتلك كل شيء بالطبع: القدرات العلمية والصناعية، ومناجم اليورانيوم، أي كل الإمكانات اللازمة لإنشاء منظومة لتخصيب اليورانيوم.. لكن مر وقت طويل منذ ذلك الحين. المفاعل النووي في ، على حد علمي، لا يعمل الآن لأن البنية التحتية المصاحبة له دمرت. والمفاعل النووي في كييف أيضا في حالة تجعل تنفيذ أي أعمال فيه غير ممكن عمليا. والقدرات العلمية تآكلت كذلك". (روسيا اليوم)