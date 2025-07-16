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عربي-دولي

مسؤول سابق يُحذر: كييف تمتلك القدرة على صنع "قذيفة قذرة"

Lebanon 24
16-07-2025 | 01:25
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أكد رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق نيكولاي أزاروف أن السلطات الأوكرانية قادرة على صنع "قذيفة قذرة" نظرا لوجود كميات كبيرة من النفايات النووية في البلاد.
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وقال آزاروف، الذي ترأس الحكومة بين عامي 2010 و2014، في حوار مع وكالة "تاس": "أعلم أن نظام كييف لا يمتلك حاليا القدرات العلمية الخاصة به لصنع أسلحته النووية. لكن صنع قذيفة قذرة ممكن، لأن لدينا كميات كبيرة من النفايات النووية الناتجة عن الوقود النووي.. لكنني لا أعتقد أن رعاة أوكرانيا مثل البريطانيين، سيصلون إلى هذا الحد من الحماقة والغباء. لا أعتقد أنهم سيسمحون بحدوث ذلك. أما النظام نفسه فهو مستعد لأي شيء".
 
وفي الوقت عينه، شدد أزاروف على أن لا يوجد تهديد بقيام كييف بصنع أسلحة نووية كاملة، لأن كل الإمكانات والتقنيات اللازمة قد فقدت.

وقال: "هذا التهديد غير واقعي الآن. قبل الانقلاب (عام 2014) كانت أوكرانيا تمتلك كل شيء بالطبع: القدرات العلمية والصناعية، ومناجم اليورانيوم، أي كل الإمكانات اللازمة لإنشاء منظومة لتخصيب اليورانيوم.. لكن مر وقت طويل منذ ذلك الحين. المفاعل النووي في خاركوف، على حد علمي، لا يعمل الآن لأن البنية التحتية المصاحبة له دمرت. والمفاعل النووي في كييف أيضا في حالة تجعل تنفيذ أي أعمال فيه غير ممكن عمليا. والقدرات العلمية تآكلت كذلك". (روسيا اليوم) 
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