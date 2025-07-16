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عربي-دولي

رئيس إنفيديا: الذكاء الاصطناعي الصيني "محفز للتقدم العالمي"

Lebanon 24
16-07-2025 | 01:48
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وصف الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ، اليوم الأربعاء، الذكاء الاصطناعي الصيني المفتوح المصدر بأنّه "محفّز للتقدّم العالمي".
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جاء ذلك غداة إعلان شركته العملاقة في مجال التكنولوجيا استئناف مبيعاتها لنموذج من رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين.
وأضاف هوانغ، في كلمة ألقاها خلال افتتاح معرض تجاري صناعي في بكين، إنّ "الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولا في جميع القطاعات، من البحث العلمي والرعاية الصحية إلى الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية".
 
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