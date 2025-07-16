رئيس إنفيديا: الذكاء الاصطناعي الصيني "محفز للتقدم العالمي"

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جاء ذلك غداة إعلان شركته العملاقة في مجال التكنولوجيا استئناف مبيعاتها لنموذج من رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى . وصف الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا ، اليوم الأربعاء، الصيني المفتوح المصدر بأنّه "محفّز للتقدّم العالمي".جاء ذلك غداة إعلان شركته العملاقة في مجال التكنولوجيا استئناف مبيعاتها لنموذج من رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى .

وأضاف ، في كلمة ألقاها خلال افتتاح معرض تجاري صناعي في ، إنّ "الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولا في جميع القطاعات، من البحث العلمي والرعاية الصحية إلى الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية".