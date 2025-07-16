مجموعة التجسس "سولت تايفون" تستهدف شبكة الحرس الوطني الأميركي

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ويرجح مسؤولون أن قراصنة "سولت تايفون" توغلوا أكثر مما كان معروفًا في السابق. ووفقًا لمذكرة سرية من تعود لشهر حزيران، قامت المجموعة بـ "اختراق واسع النطاق لشبكة الحرس الوطني للجيش في ولاية أميركية" بين أذار 2024 وكانون الأول 2024. لم تكشف المذكرة عن اسم الولاية المتضررة.



وحصلت شبكة "إن بي " على هذا التقرير من منظمة غير ربحية، مهتمة بالشفافية في ، توصلت للتقرير عبر طلب بموجب قانون حرية المعلومات. اكتشفت الأميركية (البنتاغون) أن مجموعة تجسس إلكتروني صينية متقدمة، تُعرف باسم "سولت تايفون"، اخترقت شبكة لولاية أميركية واحدة على الأقل، واستمر هذا الاختراق لمدة عام تقريبًا، ما يثير مخاوف كبيرة بشأن سرقة معلومات عسكرية أو حساسة تتعلق بإنفاذ القانون.ويرجح مسؤولون أن قراصنة "سولت تايفون" توغلوا أكثر مما كان معروفًا في السابق. ووفقًا لمذكرة سرية من تعود لشهر حزيران، قامت المجموعة بـ "اختراق واسع النطاق لشبكة الحرس الوطني للجيش في ولاية أميركية" بين أذار 2024 وكانون الأول 2024. لم تكشف المذكرة عن اسم الولاية المتضررة.وحصلت شبكة "إن بي " على هذا التقرير من منظمة غير ربحية، مهتمة بالشفافية في ، توصلت للتقرير عبر طلب بموجب قانون حرية المعلومات.

م تستجب وزارة الدفاع لطلب التعليق، لكن متحدثًا باسم أكد وقوع الاختراق، ورفض الخوض في التفاصيل. وأشار المتحدث إلى أن الهجوم لم يعطل مهام الحرس الوطني، وأن التحقيق مستمر لتحديد الحجم الكامل للاختراق.



من جانبها، لم تنفِ في هذه الحملة. لكن متحدثًا باسمها صرح بأن لم تقدم "أدلة قاطعة وموثوقة" على تورط الحكومة في عمليات "سولت تايفون". وشدد المتحدث الصيني على أن "الهجمات الإلكترونية تهديد مشترك تواجهه كل الدول". (العربية)