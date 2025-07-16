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عربي-دولي

مجموعة التجسس "سولت تايفون" تستهدف شبكة الحرس الوطني الأميركي

Lebanon 24
16-07-2025 | 02:04
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اكتشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن مجموعة تجسس إلكتروني صينية متقدمة، تُعرف باسم "سولت تايفون"، اخترقت شبكة الحرس الوطني لولاية أميركية واحدة على الأقل، واستمر هذا الاختراق لمدة عام تقريبًا، ما يثير مخاوف كبيرة بشأن سرقة معلومات عسكرية أو حساسة تتعلق بإنفاذ القانون.
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ويرجح مسؤولون أن قراصنة "سولت تايفون" توغلوا أكثر مما كان معروفًا في السابق. ووفقًا لمذكرة سرية من وزارة الأمن الداخلي تعود لشهر حزيران، قامت المجموعة بـ "اختراق واسع النطاق لشبكة الحرس الوطني للجيش في ولاية أميركية" بين أذار 2024 وكانون الأول 2024. لم تكشف المذكرة عن اسم الولاية المتضررة.

وحصلت شبكة "إن بي سي نيوز" على هذا التقرير من منظمة غير ربحية، مهتمة بالشفافية في الأمن القومي، توصلت للتقرير عبر طلب بموجب قانون حرية المعلومات.
 
م تستجب وزارة الدفاع لطلب التعليق، لكن متحدثًا باسم مكتب الحرس الوطني أكد وقوع الاختراق، ورفض الخوض في التفاصيل. وأشار المتحدث إلى أن الهجوم لم يعطل مهام الحرس الوطني، وأن التحقيق مستمر لتحديد الحجم الكامل للاختراق.

من جانبها، لم تنفِ السفارة الصينية في واشنطن هذه الحملة. لكن متحدثًا باسمها صرح بأن الولايات المتحدة لم تقدم "أدلة قاطعة وموثوقة" على تورط الحكومة الصينية في عمليات "سولت تايفون". وشدد المتحدث الصيني على أن "الهجمات الإلكترونية تهديد مشترك تواجهه كل الدول". (العربية) 
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