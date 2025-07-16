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عربي-دولي

بقيمة 17 مليار دولار.. اتفاقيات جديدة بين شركات بحرينية وأميركية

Lebanon 24
16-07-2025 | 03:41
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ذكرت وكالة أنباء البحرين، صباح الأربعاء، أن شركات من المملكة وأخرى أميركية وقعت سلسلة من الاتفاقيات بقيمة تقارب 17 مليار دولار بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون في القطاعات الرئيسية.
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ويشمل ذلك اتفاقيات في مجالات الطيران والتكنولوجيا والصناعة والاستثمار، فيما ستوفر شركة سيسكو سيستمز "حلولاً تقنية لشبكة المعلومات والاتصالات الحكومية" بالبحرين.

وأفادت الوكالة أيضاً بأنه تم الإعلان عن خطط لإنشاء كابل ألياف ضوئية بحري بطول 800 كيلومتر يربط البحرين والسعودية والكويت والعراق بالشبكات العالمية.


وأعلنت مؤسسات مالية بحرينية ومؤسسات بالقطاع الخاص أيضا عن خطط لاستثمار 10.7 مليار دولار في الولايات المتحدة، في حين وقع صندوق الثروة السيادي (شركة ممتلكات البحرين القابضة) اتفاقيات مع عدد من الشركات الأميركية لاستثمار ملياري دولار "بهدف خلق فرص عمل في الصناعات التحويلية المرتبطة بالألمنيوم".


وجاءت مراسم التوقيع خلال زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى واشنطن في وقت متأخر أمس الثلاثاء.

وأكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن توسيع التعاون مع الولايات المتحدة من شأنه أن يساعد في خلق فرص اقتصادية جديدة من خلال الاستثمار والتعاون.

في سياق متصل، أعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين عن توسّع رئيسي في شبكة خطوطها في قارة أميركا الشمالية من خلال إطلاق رحلاتها المباشرة إلى مطار جون إف. كندي في مدينة نيويورك الأميركية، وتُشكّل هذه الخدمة إضافة استراتيجية لربط مملكة البحرين بمركز تجاري وثقافي رئيسي على مستوى العالم.

واعتباراً من 1 تشرين الأول 2025، ستُسيّر طيران الخليج ثلاث رحلات أسبوعية إلى مطار جون إف. كندي بنيويورك على متن طائراتها من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر. (سكاي نيوز عربية)
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