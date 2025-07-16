صحيفة إسرائيلية: 70% من مباني غزة "غير صالحة للسكن"

كشفت صحيفة "هآرتس" أنَّ حجم الدمار في أكبر مما كان يعتقد سابقاً، مشيرة إلى أنَّ تدمير المباني في القطاع أصبح يتم بواسطة مقاولين إسرائيليين خاصين يعملون تحت إشراف الوحدات القتالية بالجيش .

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وقالت الصحيفة بناء على تحليل صور الأقمار الاصطناعية وخبراء إن ما لا يقل عن 70% من المباني في غزة أصبحت غير صالحة للسكن.

وأكدت "هآرتس" أن دمرت 89% من المباني في منذ بداية الحرب الإسرائيلية، كما دمرت 84% من المباني في شمال القطاع.



وفي وسط القطاع، أوضحت الصحيفة أن 78% من المباني في مدينة غزة قد دمرت بشكل كلي أو جزئي.



وكشفت "هآرتس" أن تدمير مباني قطاع غزة يتم بواسطة مقاولين إسرائيليين يعملون تحت إشراف الجيش الإسرائيلي.



وأوضحت الصحيفة أن المقاولين الإسرائيليين يتقاضون قرابة 5 آلاف شيكل (نحو 1500 دولار أميركي) مقابل كل مبنى يدمرونه.



وقالت "هآرتس" إنَّ المقاولين الإسرائيليين يضغطون على الميدانيين بالجيش الإسرائيلي لتوسيع مناطق التدمير في القطاع الفلسطيني. (سكاي نيوز عربية)