Advertisement

عربي-دولي

في السويداء.. تجدد الاشتباكات وارتفاع في عدد القتلى

Lebanon 24
16-07-2025 | 04:21
A-
A+
Doc-P-1392287-638882619798614824.jpg
Doc-P-1392287-638882619798614824.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تجددت الاشتباكات بين قوات الحكومة السورية ومقاتلين دروز محليين في مدينة السويداء بجنوب سوريا صباح اليوم الأربعاء، بعد ساعات من إعلان وقف لإطلاق النار.
Advertisement


وقال موقع "السويداء 24" المحلي للأنباء إن المدينة والقرى المجاورة تعرضت لقصف كثيف بالمدفعية وقذائف الهاون صباح اليوم.

من جهتها، حملت وزارة الدفاع السورية، في بيان نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، جماعات خارجة عن القانون في السويداء مسؤولية انتهاك الهدنة.

 وقالت الوزارة إن القوات الحكومية "ترد على مجموعات خارجة عن القانون أطلقت النار عليها في السويداء".

ودعت الدفاع السورية سكان السويداء إلى الالتزام بمنازلهم و"التبليغ عمّن تبقى من المجموعات الخارجة عن القانون".
ارتفاع حصيلة القتلى

وفي وقت لاحق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حصيلة أعمال العنف في محافظة السويداء في جنوب سوريا ارتفعت إلى 248 قتيلا.

وأحصى المرصد منذ اندلاع الاشتباكات الأحد، مقتل 64 مسلحا درزيا إضافة الى 28 مدنيا، 21 منهم قتلوا "بإعدامات ميدانية برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية"، مقابل 138 قتيلا من عناصر وزارتي الدفاع والأمن العام و18 مسلحا من البدو.

وكانت حصيلة سابقة للمرصد ليل الثلاثاء أحصت مقتل 203 أشخاص من الطرفين.
مواضيع ذات صلة
"أ ف ب": ارتفاع حصيلة القتلى في اشتباكات السويداء في جنوب سوريا إلى 203
lebanon 24
16/07/2025 15:54:25 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: اتساع رقعة الاشتباكات في السويداء وريفها وارتفاع عدد القتلى إلى 13 والجرحى إلى أكثر من 40
lebanon 24
16/07/2025 15:54:25 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: ارتفاع حصيلة الاشتباكات في السويداء جنوبي سوريا الى 248 قتيلا
lebanon 24
16/07/2025 15:54:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام سوري: تجدد الاشتباكات داخل مدينة السويداء
lebanon 24
16/07/2025 15:54:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:42 | 2025-07-16
08:25 | 2025-07-16
08:05 | 2025-07-16
07:56 | 2025-07-16
07:40 | 2025-07-16
07:31 | 2025-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24