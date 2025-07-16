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عربي-دولي

ترامب يعرض بيع 5 أنظمة باتريوت لألمانيا لنقلها إلى أوكرانيا بدلًا من اثنين

Lebanon 24
16-07-2025 | 04:40
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كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عرض على المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال مكالمة هاتفية في 11 يوليو، شراء خمس بطاريات من نظام الدفاع الجوي "باتريوت" لاستخدامها في دعم أوكرانيا، بدلًا من نظامين فقط.
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ووفقًا لمصادر الصحيفة، فقد أبدى ترامب استعداده لقبول عرض ألماني لتمويل الصفقة، حيث ستشتري برلين الأنظمة من الولايات المتحدة لنقلها إلى كييف. وأشارت الصحيفة إلى أن ميرتس وافق مبدئيًا على المقترح، رغم حاجته للتشاور مع قادة أوروبيين بشأن التمويل.

وخلال قمة لاهاي الأخيرة، أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستزود حلف "الناتو" بالأسلحة، على أن يسدد الحلف التكلفة الكاملة، وهو ما ينطبق على الاتفاق الجديد بشأن باتريوت لأوكرانيا. وأوضح لاحقًا أن دولًا من الناتو ستنقل أنظمتها الحالية إلى أوكرانيا، في حين ستقوم واشنطن بتجديد ترساناتها بأسلحة أميركية جديدة.

في المقابل، اعتبرت روسيا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا، متهمة الغرب بـ"اللعب بالنار". وحذّر الكرملين من أن شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية السياسية، مؤكدًا أن أي إمدادات عسكرية تُعد هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
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