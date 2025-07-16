ترامب يعرض بيع 5 أنظمة باتريوت لألمانيا لنقلها إلى أوكرانيا بدلًا من اثنين

Advertisement

كشفت أن الرئيس الأميركي عرض على المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال مكالمة هاتفية في 11 يوليو، شراء خمس بطاريات من نظام الدفاع الجوي "باتريوت" لاستخدامها في دعم ، بدلًا من نظامين فقط.ووفقًا لمصادر الصحيفة، فقد أبدى استعداده لقبول عرض ألماني لتمويل الصفقة، حيث ستشتري برلين الأنظمة من لنقلها إلى . وأشارت الصحيفة إلى أن ميرتس وافق مبدئيًا على المقترح، رغم حاجته للتشاور مع قادة أوروبيين بشأن التمويل.وخلال قمة لاهاي الأخيرة، أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستزود حلف " " بالأسلحة، على أن يسدد الحلف التكلفة الكاملة، وهو ما ينطبق على الاتفاق الجديد بشأن باتريوت لأوكرانيا. وأوضح لاحقًا أن دولًا من الناتو ستنقل أنظمتها الحالية إلى أوكرانيا، في حين ستقوم بتجديد ترساناتها بأسلحة أميركية جديدة.في المقابل، اعتبرت أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا، متهمة الغرب بـ"اللعب بالنار". وحذّر من أن شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية السياسية، مؤكدًا أن أي إمدادات عسكرية تُعد هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.