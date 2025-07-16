كيف علقت حركة حماس على "تقسيم" خان يونس إلى نصفين؟

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علّقت حركة على إقدام الجيش على إقامة ممر جديد في جنوب ، يقسم شرق مدينة وغربها.وقال عضو لحركة حماس، ، على صفحته في " "، إن "قطاع غزة كله تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي"، مضيفا "وبالتالي فتح محور جديد لا يعني كثيرا من الناحية الميدانية العملية".وتابع: "لكنه يؤكد على نوايا ومخططات طويلة الأمد بالبقاء داخل القطاع وعدم الانسحاب وعدم إنهاء الحرب".وأبرز أن ذلك "يكذّب كل ما يدعيه على طاولة المفاوضات أو يبلغه للوسطاء، كما أنه منخرط في العملية التفاوضية نظريا من أجل الصورة للداخل وتخفيف ".وأكد: "لكنه لم يسلم خرائط جديدة منذ أسبوع كما يعلن في الإعلام وهذا هو الرد العملي جاء اليوم بفتح محور جديد يقسم خان يونس إلى نصفين".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه أقام ممرا جديدا في جنوب قطاع غزة، يقسم شرق مدينة خان يونس وغربها.وأضاف، في بيان أنه "تم إقامة الطريق الذي أطلق عليه اسم ’ماجن عوز‘، في الأسابيع الأخيرة من قبل الفرقة الـ36، التابعة للجيش الإسرائيلي، وسط جهود تهدف إلى إخلاء خان يونس من البنية التحتية للإرهاب والعملاء"، حسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف ".وتابع الجيش الإسرائيلي أن " 188 التابع للفرقة ولواء المشاة التقيا مؤخرا، بعد الانتهاء من الممر الجديد، الذي يقسم خان يونس".