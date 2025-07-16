استهداف مبنى وزارة الدفاع... انفجار قوي يهزّ دمشق

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أفادت " " بسماع دوي انفجار قوي في العاصمة .وقال مراسل "سانا" إنه يجري التأكد من طبيعة الهجوم، في الوقت الذي أكد فيه الإعلام نقلا عن مصدر أمني أن شنت هجوما على دمشق.وقالت مصادر محلية إن قصفا إسرائيليا استهدف مبنى .كما أوضحت القناة 14 أن "مقاتلة حربية إسرائيلية شنت غارة خارج العسكرية المركزية للنظام السوري كرسالة للشرع الذي يدير الدولة".ونقلت وكالة عن مصدر أمنيين سوريين قولهما إن "ضربة إسرائيلية تستهدف في دمشق".