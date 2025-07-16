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استهداف مبنى وزارة الدفاع... انفجار قوي يهزّ دمشق

Lebanon 24
16-07-2025 | 05:54
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بسماع دوي انفجار قوي في العاصمة دمشق.
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وقال مراسل "سانا" إنه يجري التأكد من طبيعة الهجوم، في الوقت الذي أكد فيه الإعلام الإسرائيلي نقلا عن مصدر أمني أن إسرائيل شنت هجوما على دمشق. 

وقالت مصادر محلية إن قصفا إسرائيليا استهدف مبنى وزارة الدفاع السورية.

كما أوضحت القناة 14 الإسرائيلية أن "مقاتلة حربية إسرائيلية شنت غارة خارج القاعدة العسكرية المركزية للنظام السوري كرسالة للشرع الذي يدير الدولة".

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمنيين سوريين قولهما إن "ضربة إسرائيلية تستهدف وزارة الدفاع في دمشق".
 
كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "يواصل مراقبة التطورات والأعمال ضد الدروز في سوريا ويبقى في حالة تأهب".
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