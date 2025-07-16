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عربي-دولي
بيان للرئاسة السوريّة يتعلّق بما يحصل في السويداء... هذه تفاصيله
Lebanon 24
16-07-2025
|
07:03
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أدانت الرئاسة
السورية
"الانتهاكات التي تحصل في محافظة
السويداء
، متعهدة بمحاسبة كل من ثبت تورطه فيها".
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وقالت الرئاسة السورية في بيان إنها "تابعت باهتمام بالغ الانتهاكات المؤسفة التي طالت بعض المناطق في محافظة السويداء مؤخرا"، مؤكدة أن "هذه الأفعال، التي تندرج ضمن السلوكيات الإجرامية وغير القانونية، لا يمكن قبولها تحت أي ظرف من الظروف، وتتناقض تماما مع المبادئ التي تقوم عليها
الدولة السورية
".
وأضافت: "إننا في الحكومة السورية ندين بشدة هذه الأعمال المشينة، ونؤكد التزامنا التام بالتحقيق في جميع الحوادث المتعلقة بها، ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها"، مشددة على أن "أي جهة مسؤولة عن هذه الأعمال، سواء كانت فردية أو منظمات خارج إطار القانون، ستُعرض للمحاسبة القانونية الرادعة، ولن نسمح بمرورها دون عقاب".
وجزمت أن"الدولة السورية، بقيادتها وأجهزتها، تشدد على أن حماية الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد هي أولوية قصوى. كما تؤكد أن العدالة هي المعيار الذي تعمل به في كلّ الحالات، وتؤكد لأهالي السويداء أن حقوقهم مصونة وستبقى كذلك، ولن يُسمح لأي طرف بالعبث بأمنهم أو استقرارهم". (روسيا اليوم)
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