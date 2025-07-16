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كانوا يخططون لـ"مهمة إرهابية".. إثيوبيا تعتقل 82 داعشياً

Lebanon 24
16-07-2025 | 07:31
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أفادت وسائل إعلام رسمية إثيوبية، مساء الثلاثاء، باعتقال أكثر من 80 عضوا يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" في أنحاء مختلفة من البلاد، واعتبرت أنهم كانوا يخططون لـ"مهمة إرهابية".

وذكرت مؤسسة "فانا ميديا كوربوريشن"، التابعة للحكومة الإثيوبية، في خبر نسبته إلى بيان لجهاز الاستخبارات والأمن الوطني، أن المشتبه بهم وعددهم 82 شخصا تلقوا تدريبا في منطقة بونتلاند المتاخمة لإثيوبيا.
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وبحسب "فانا"، تم التعرف على أعضاء مفترضين في تنظيم داعش وتوقيفهم في عدة مناطق من إثيوبيا، بفضل التنسيق بين الشرطة الفيدرالية الإثيوبية وقوات الأمن الإقليمية، ولم تقدم أي معلومات عن جنسية الموقوفين.

وأوردت، المؤسسة الإعلامية الرسمية في إثيوبيا، أنه تم توقيف بعض المشتبه بهم الذين كانوا يقدمون دعما ماليا ولوجستيا، ويخططون لتنفيذ ما وصفته بـ"مهمة إرهابية" في العاصمة أديس أبابا وفي مناطق مختلفة من إثيوبيا، البلد الإفريقي المترامي الأطراف الذي يعيش فيه 130 مليون نسمة.
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