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عربي-دولي
لديه 5 أولاد... إبن ترامب يُخطّط للزواج قريباً من هي حبيبته؟
Lebanon 24
16-07-2025
|
07:25
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أكّدت مصادر أنّ
دونالد ترامب
جونيور
وحبيبته بيتينا أندرسون يستعدان للزواج قريبا.
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وقالت المصادر المقربة من
الثنائي
لمجلة "
us weekly
"، إن أندرسون "ستقبل عرض الزواج 100%" في حال طلب
دونالد
يدها، مشيرًا إلى أنها ترى فيه أبًا رائعًا وتتمنى إنجاب أطفال منه يومًا ما.
ووُصفت علاقة الثنائي بأنها "مليئة بالحب"، حيث يظهران معًا بمشاعر واضحة من المودة، من دون مبالغة في التعبير.
وتتمتع أندرسون، المعروفة بأناقتها وهدوئها، بشخصية متوازنة تكمل أسلوب حياة
ترامب
جونيور، فهي قادرة على التألق في المناسبات الرسمية، كما تحب الأنشطة البسيطة كالصيد أو
الغولف
، أو قضاء الوقت مع الأصدقاء.
كما يُقال إن أندرسون تربطها علاقة جيدة بأبناء ترامب جونيور الخمسة: كاي، دونالد الثالث، تريستان،
سبنسر
، وكلوي، والذين أنجبهم من زوجته السابقة
فانيسا ترامب
، التي استمرت علاقته بها من 2005 حتى 2018. (ارم نيوز)
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