لديه 5 أولاد... إبن ترامب يُخطّط للزواج قريباً من هي حبيبته؟

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أكّدت مصادر أنّ وحبيبته بيتينا أندرسون يستعدان للزواج قريبا.وقالت المصادر المقربة من لمجلة " "، إن أندرسون "ستقبل عرض الزواج 100%" في حال طلب يدها، مشيرًا إلى أنها ترى فيه أبًا رائعًا وتتمنى إنجاب أطفال منه يومًا ما.ووُصفت علاقة الثنائي بأنها "مليئة بالحب"، حيث يظهران معًا بمشاعر واضحة من المودة، من دون مبالغة في التعبير.وتتمتع أندرسون، المعروفة بأناقتها وهدوئها، بشخصية متوازنة تكمل أسلوب حياة جونيور، فهي قادرة على التألق في المناسبات الرسمية، كما تحب الأنشطة البسيطة كالصيد أو ، أو قضاء الوقت مع الأصدقاء.كما يُقال إن أندرسون تربطها علاقة جيدة بأبناء ترامب جونيور الخمسة: كاي، دونالد الثالث، تريستان، ، وكلوي، والذين أنجبهم من زوجته السابقة ، التي استمرت علاقته بها من 2005 حتى 2018. (ارم نيوز)