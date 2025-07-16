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عربي-دولي
في دولة عربيّة... وفاة 5 أطفال من عائلة واحدة بسبب "مرض غامض"!
Lebanon 24
16-07-2025
|
08:05
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للمرة الخامسة خلال أيام قليلة، تلقى أهالي قرية دلجا في محافظة
المنيا
في مصر، خبراً حزيناً بوفاة الطفلة رحمة ناصر البالغة من العمر 12 عاما، لتكون الضحية الخامسة من أسرة واحدة جراء مرض غامض.
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وبحسب صحيفة "
المصري اليوم
"، توفيت الطفلة داخل مستشفى المنيا بعد أيام من تلقيها الرعاية الصحية هي وشقيقتها فرحة التي لا تزال تحت الرعاية الطبية.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر أن الفرق الطبية لا تزال تنتظر نتائج تحاليل العينات التي أخذت من الأطفال المتوفين. كما يواصل
الطب الشرعي
إعداد التقارير النهائية حول حالات الوفاة.
وأشارت المصادر إلى أن فرق الطب الوقائي قامت بزيارة منزل الأسرة لفحص الوضع البيئي، مع التأكيد أن المؤشرات الأولية تنفي وجود إصابة بالتهاب السحايا، خاصة أن الأطفال كانوا يحصلون على لقاحاتهم الدورية بانتظام. (روسيا اليوم)
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