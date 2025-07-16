استهدفت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة للمرّة الثانيّة، مبنى السوريّة في .

لحظه‌ی نابودی ساختمان ستاد کل (ارکان عمومی) در پایتخت سوریه، دمشق، بر اثر چندین حمله هوایی اسرائیل#لیبی_سازی#سوریه_سازی pic.twitter.com/xYiqu8XQOH — Ardavan | اردوان (@ardavan_sijani) July 16, 2025 Advertisement

🚨 لحظة الغارة لطيران الإحتلال على مبنى الاركان في العاصمة #دمشق، دعماً لعصابات الهجري ووئام وهاب pic.twitter.com/BBFxaydyEx — ربيع (@rabiih) July 16, 2025

كما شنّت الطائرات الإسرائيليّة غارات على مُحيط الرئاسيّ في دمشق.

وفي هذا السياق، قال المكتب الإعلامي في لوكالة "سانا"، إنّ عدد الإصابات ارتفع إلى 13 جراء الإسرائيليّة على دمشق.

أما "القناة الـ12 ، فكشفت أنّ "الجيش الإسرائيلي يستعد لعدة أيام من القتال في ، مشيرة إلى أنه يقوم بنقل طائراته المسيّرة والحربيّة".



وكشفت القناة أنه "تم تجهيز الفرقة 98 لاحتمال نقلها من غزة إلى سوريا. ومن المرجح أيضا وصول لواء المظليين إلى سوريا، مبينة أنه حتى الآن، نفذت 160 غارة بطائرات مسيّرة وطائرات مقاتلة، معظمها في منطقة السويداء، بالإضافة إلى هجمات في دمشق".

وقال مسؤول إسرائيلي: "نحشد قواتنا في مرتفعات ونستعد لعدة أيام من القتال"، كاشفا أن "هناك تبادل رسائل مع في هذا الشأن".

جرمانا

وفي جرمانا، خرجت تظاهرة تضمّ شباناً دروز، وعمدوا إلى إنزال السوريّ.

🛑🇸🇾

إنزال العلم السوري الجديد من قبل دروز جرمانا في ريف دمشق pic.twitter.com/0EsShi9cPl — AHMAD SLMAN (@ahmadslmanx) July 16, 2025

أدانت "هجمات على وسط دمشق بعد تدخلاتها في جنوب البلاد"، وقالت إنّها "محاولة لتخريب جهود سوريا في إرساء السلام والاستقرار والأمن".

مجلس التعاون الخليجي

وأدان مجلس التعاون الخليجي واستنكر بأشد العبارات هجمات إسرائيل على سوريا.