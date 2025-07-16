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عربي-دولي

إصابات في دمشق... إسرائيل تستهدف العاصمة السوريّة وتستعدّ لـ"أيّام طويلة من القتال"

Lebanon 24
16-07-2025 | 09:30
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استهدفت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة للمرّة الثانيّة، مبنى وزارة الدفاع السوريّة في دمشق.
 
 
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كما شنّت الطائرات الإسرائيليّة غارات على مُحيط القصر الرئاسيّ في دمشق.
 
 
وفي هذا السياق، قال المكتب الإعلامي في وزارة الصحة لوكالة "سانا"، إنّ عدد الإصابات ارتفع إلى 13 جراء الغارات  الإسرائيليّة على دمشق.
 
 
أما "القناة الـ12 الإسرائيلية، فكشفت أنّ "الجيش الإسرائيلي يستعد لعدة أيام من القتال في سوريا، مشيرة إلى أنه يقوم بنقل طائراته المسيّرة والحربيّة".

وكشفت القناة أنه "تم تجهيز الفرقة 98 لاحتمال نقلها من غزة إلى سوريا. ومن المرجح أيضا وصول لواء المظليين إلى سوريا، مبينة أنه حتى الآن، نفذت 160 غارة بطائرات مسيّرة وطائرات مقاتلة، معظمها في منطقة السويداء، بالإضافة إلى هجمات في دمشق".
وقال مسؤول إسرائيلي: "نحشد قواتنا في مرتفعات الجولان ونستعد لعدة أيام من القتال"، كاشفا أن "هناك تبادل رسائل مع الأميركيين في هذا الشأن".
 
 
جرمانا
 
 
وفي جرمانا، خرجت تظاهرة تضمّ شباناً دروز، وعمدوا إلى إنزال العلم السوريّ.
 
 
 
 
 
 
أدانت وزارة الخارجية التركية "هجمات إسرائيل على وسط دمشق بعد تدخلاتها في جنوب البلاد"، وقالت إنّها "محاولة لتخريب جهود سوريا في إرساء السلام والاستقرار والأمن".
 
 
مجلس التعاون الخليجي
 
 
وأدان مجلس التعاون الخليجي واستنكر بأشد العبارات هجمات إسرائيل على سوريا.
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