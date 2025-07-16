لحظهی نابودی ساختمان ستاد کل (ارکان عمومی) در پایتخت سوریه، دمشق، بر اثر چندین حمله هوایی اسرائیل#لیبی_سازی#سوریه_سازی pic.twitter.com/xYiqu8XQOH
— Ardavan | اردوان (@ardavan_sijani) July 16, 2025
لحظهی نابودی ساختمان ستاد کل (ارکان عمومی) در پایتخت سوریه، دمشق، بر اثر چندین حمله هوایی اسرائیل#لیبی_سازی#سوریه_سازی pic.twitter.com/xYiqu8XQOH
🚨 لحظة الغارة لطيران الإحتلال الإسرائيلي على مبنى الاركان في العاصمة السورية #دمشق، دعماً لعصابات الهجري ووئام وهاب pic.twitter.com/BBFxaydyEx
— ربيع (@rabiih) July 16, 2025
🚨 لحظة الغارة لطيران الإحتلال الإسرائيلي على مبنى الاركان في العاصمة السورية #دمشق، دعماً لعصابات الهجري ووئام وهاب pic.twitter.com/BBFxaydyEx
🛑🇸🇾
إنزال العلم السوري الجديد من قبل دروز جرمانا في ريف دمشق pic.twitter.com/0EsShi9cPl
— AHMAD SLMAN (@ahmadslmanx) July 16, 2025
🛑🇸🇾
إنزال العلم السوري الجديد من قبل دروز جرمانا في ريف دمشق pic.twitter.com/0EsShi9cPl