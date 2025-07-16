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عربي-دولي

بشأن وقف إطلاق النار في السويداء.. ماذا قالت الداخلية السورية؟

Lebanon 24
16-07-2025 | 10:39
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أعلن مصدر في وزارة الداخلية السورية لوكالة "سانا" عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء، يتضمن نشر حواجز أمنية في المدينة واندماجها الكامل ضمن الدولة السورية.

وفي السياق، أكد شيخ عقل الموحدين الدروز، يوسف جربوع، التوصل إلى هذا الاتفاق مع الحكومة، مشيراً إلى أنه يشمل وقف إطلاق النار ونشر الحواجز الأمنية داخل السويداء، بالإضافة إلى تأكيد الاندماج الكامل للمحافظة ضمن الدولة السورية.

وأوضح جربوع أن الاتفاق ينص على تعزيز سيادة الدولة على كامل المحافظة، واستعادة وتفعيل جميع مؤسساتها، وضمان حقوق المواطنين وفقاً لمبادئ العدالة والمساواة.

وشدد على أهمية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في الانتهاكات التي حدثت، وتعويض المتضررين وجبر الأضرار.

وأضاف أن تأمين طريق دمشق-السويداء وضمان سلامة المواطنين من أولويات الدولة، مؤكداً انسحاب الجيش إلى ثكناته وتفعيل الأمن الداخلي وحواجزه بقيادة أبناء وضباط المحافظة الشرفاء. (روسيا اليوم)

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