بشأن وقف إطلاق النار في السويداء.. ماذا قالت الداخلية السورية؟

أعلن مصدر في لوكالة " " عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة ، يتضمن نشر حواجز أمنية في المدينة واندماجها الكامل ضمن .

وفي السياق، أكد شيخ عقل ، ، التوصل إلى هذا الاتفاق مع الحكومة، مشيراً إلى أنه يشمل وقف إطلاق النار ونشر الحواجز الأمنية داخل السويداء، بالإضافة إلى تأكيد الاندماج الكامل للمحافظة ضمن الدولة السورية.

وأوضح جربوع أن الاتفاق ينص على تعزيز على كامل المحافظة، واستعادة وتفعيل جميع مؤسساتها، وضمان حقوق المواطنين وفقاً لمبادئ العدالة والمساواة.

وشدد على أهمية تشكيل والتحقيق في الانتهاكات التي حدثت، وتعويض المتضررين وجبر الأضرار.

وأضاف أن تأمين طريق دمشق-السويداء وضمان سلامة المواطنين من أولويات الدولة، مؤكداً انسحاب الجيش إلى ثكناته وتفعيل الأمن الداخلي وحواجزه بقيادة أبناء وضباط المحافظة الشرفاء. (روسيا اليوم)