وقف إطلاق النار داخل السويداء.. إليكم بنود الإتفاق

Advertisement

أعلن عصر اليوم الأربعاء عن التوصل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار في السويداء، ونشر حواجز أمنية واندماجها في الدولة.وأعلنت طائفة في أنّه "في إطار السعي لاستعادة الأمن والاستقرار في محافظة السويداء، وتلبية لمطالب أهلنا في المحافظة، وتأكيداً على الدولة بحقوق جميع مواطنيها، تم الاتفاق على البنود التالية لوقف إطلاق النار وضمان الأمن، والاندماج الكامل للمحافظة ضمن الدولة السورية:1. إيقاف كامل لجميع العمليات العسكرية بشكل فوري، والتزام جميع الأطراف بوقف التصعيد العسكري أو أي شكل من أشكال الهجوم ضد القوات الأمنية وحواجزها.2. تشكيل لجنة مراقبة مكونة من الدولة السورية والمشايخ الكرام للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان الالتزام به.3. نشر حواجز الامن الداخلي والشرطة من الدولة و منتسبي الشرطة من أبناء محافظة السويداء، في جميع أنحاء مدينة السويداء والمناطق المجاورة، بهدف تعزيز الأمن وحماية المواطنين.4. الاستعانة بضباط وعناصر الشرطة الاكفاء والشرفاء من ابناء محافظة السويداء لتولي مهام قيادية وتنفيذية في إدارة الملف الامني في محافظة السويداء.5. احترام حرمة البيوت وحياة المدنيين، وعدم المساس بأي منزل أو ممتلكات خاصة داخل المدينة أو في أي من مناطق محافظة السويداء، مع الالتزام بحمايتها من أي اعتداءات أو تخريب.6. التوافق على الية لتنظيم السلاح الثقيل بالتعاون مع والدفاع بما يضمن انهاء مظاهر السلاح خارج اطار الدولة بالتنسسق مع الوجهاء والقيادات المحلية والدينية مع مراعاة الخصوصية الاجتماعية والتاريخية لمحافظة السويداء7. الاندماج الكامل للسويداء ضمن الدولة السورية، والتأكيد على السيادة الكاملة للدولة السورية على جميع أراضي محافظة السويداء، بما في ذلك استعادة كافة مؤسسات الدولة وتفعيلها على الأرض.8. إعادة تفعيل جميع مؤسسات الدولة في جميع مناطق السويداء وفقًا للأنظمة والقوانين السورية.9. العمل على ضمان حقوق كافة المواطنين في السويداء، من خلال قوانين تضمن العدالة والمساواة بين جميع مكونات المجتمع السوري، ودعم السلم الأهلي.10. تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق والتحقق في الجرائم و الانتهاكات و التجاوزات التي حصلت وتحديد المتسبيين مع تعويض المتضررين ورد الحقوق لاصحابها وفقا للقوانين والانظمة النافذة بسرعة القصوى11. تامين طريق السويداء من قبل الدولة وضمان سلامة المسافرين12. العمل الفوري على توفير كافة الخدمات الاساسية للمحافظة من ماء وكهرباء ومحروقات وصحة13. العمل على اطلاق سراح المعتقلين وكشف مصير المغيبين بالاحداث الأخيرة فورا.14. تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق.واعتبرت طائفة الموحّدين الدروز في سوريا أنّ "هذا الاتفاق هو خطوة هامة نحو إعادة بناء الثقة بين أبناء السويداء والدولة السورية، وضمان أمنهم واستقرارهم، وهدفنا هو أن تبقى سوريا موحدة، قوية، وآمنة لجميع أبنائها، بمن فيهم أهلنا في السويداء، الذين سيبقون جزءاً أساسيّاً من هذا الوطن ".