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عربي-دولي

بشأن أحداث السويداء... هذا ما ستفعله القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
16-07-2025 | 11:16
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أعلن قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، في بيان صدر مساء الأربعاء، إن قواته تنفذ عمليات حازمة في منطقة السويداء، وتستهدف مواقع تابعة للنظام السوري هناك.
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وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يكثف وتيرة الضغط والضربات، مشيرا إلى أنهم هاجموا حتى في دمشق وسيواصلون الهجوم في منطقة جنوب سوريا.

‏وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أن نائب رئيس الأركان وقائد القيادة الشمالية وقائد الفرقة 210 يجرون في هذه الأثناء تقييما للوضع في منطقة مجدل شمس مع قوات الشرطة ورؤساء السلطات المحلية في المنطقة.
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