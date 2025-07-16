بشأن أحداث السويداء... هذا ما ستفعله القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي

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وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يكثف وتيرة الضغط والضربات، مشيرا إلى أنهم هاجموا حتى في وسيواصلون الهجوم في منطقة .‏وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أن نائب وقائد القيادة الشمالية وقائد الفرقة 210 يجرون في هذه الأثناء تقييما للوضع في منطقة مجدل شمس مع ورؤساء السلطات المحلية في المنطقة.