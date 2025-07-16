الهجري يعلن رفضه لاتفاق وقف إطلاق النار في السويداء

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وأكد الهجري أنه "لا يوجد أي اتفاق أو تفويض مع العصابات المسلحة التي تسمي نفسها زوراً حكومة"، محذرًا من أنّ "أي جهة تخرج عن الموقف الموحد ستُحاسب قانونياً واجتماعياً دون تهاون".واشر إلى أن القتال سيتواصل حتى "تحرير كامل السويداء".