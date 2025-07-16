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عربي-دولي
عن اشتباكات السويداء... هذا ما أكده وزير أميركي
Lebanon 24
16-07-2025
|
12:30
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أعلن وزير الخارجية
الأميركي،
ماركو روبيو
، تعليقًا على الضربات
الإسرائيلية
التي جاءت في أعقاب تصاعد التوتر
جنوب سوريا
، أن
واشنطن
تسعى إلى وقف الأعمال القتالية واحتواء التصعيد.
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وقال روبيو: "نحن قلقون للغاية ونريد أن يتوقف هذا. نريد أن تتوقف الأعمال القتالية. كان لدينا وقف لإطلاق النار الليلة الماضية، لكنه فشل".
وأكد ، خلال حفل توقيع
مذكرة تفاهم
في مجال الطاقة النووية مع
وزير الخارجية
البحريني
عبد اللطيف
بن راشد
الزياني، الذي يزور واشنطن حاليًا: "نحن على اتصال بالجانبين، مع جميع الأطراف المعنية. نأمل أن نتمكن من التوصل إلى وقف لذلك".
وتابع روبيو: "سنعمل على هذه المسألة"، وأضاف "تحدثتُ هاتفيًا مع الأطراف المعنية، نحن قلقون للغاية حيال هذا الأمر. نأمل أن نعطيكم معلومات إضافية لاحقًا اليوم".
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