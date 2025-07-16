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عربي-دولي

عن اشتباكات السويداء... هذا ما أكده وزير أميركي

Lebanon 24
16-07-2025 | 12:30
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أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، تعليقًا على الضربات الإسرائيلية التي جاءت في أعقاب تصاعد التوتر جنوب سوريا، أن واشنطن تسعى إلى وقف الأعمال القتالية واحتواء التصعيد.
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وقال روبيو: "نحن قلقون للغاية ونريد أن يتوقف هذا. نريد أن تتوقف الأعمال القتالية. كان لدينا وقف لإطلاق النار الليلة الماضية، لكنه فشل".


وأكد ، خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة النووية مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، الذي يزور واشنطن حاليًا: "نحن على اتصال بالجانبين، مع جميع الأطراف المعنية. نأمل أن نتمكن من التوصل إلى وقف لذلك".


وتابع روبيو: "سنعمل على هذه المسألة"، وأضاف "تحدثتُ هاتفيًا مع الأطراف المعنية، نحن قلقون للغاية حيال هذا الأمر. نأمل أن نعطيكم معلومات إضافية لاحقًا اليوم". 
 
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