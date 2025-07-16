ترامب يعلّق على الأحداث في سوريا... ماذا قال؟

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وعلى صعيد آخر، لفت في تصريح له، مساء اليوم الأربعاء، إلى أننا "سنجتمع مع الإسرائيليين لمناقشة مقتل أميركي من أصول فلسطينية في الضفة".وأشار إلى أن " تسعى بقوة للتفاوض معنا ولسنا في عجلة من أمرنا".