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عربي-دولي

ترامب يعلّق على الأحداث في سوريا... ماذا قال؟

Lebanon 24
16-07-2025 | 12:40
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في أول تعليق له على التطورات في سوريا، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "نحن في طريقنا لخفض التصعيد في سوريا، نأمل بالتوصل إلى تقدم حقيقي للتهدئة خلال الساعات المقبلة".
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وعلى صعيد آخر، لفت في تصريح له، مساء اليوم الأربعاء، إلى أننا "سنجتمع مع الإسرائيليين لمناقشة مقتل أميركي من أصول فلسطينية في الضفة".

وأشار إلى أن "إيران تسعى بقوة للتفاوض معنا ولسنا في عجلة من أمرنا".
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