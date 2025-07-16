الجنائية الدولية ترفض طلباً لإسقاط مذكرة اعتقال نتنياهو

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رفض قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، طلب إلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت ريثما تنظر المحكمة في الطعون على اختصاصها القضائي بشأن الحرب على .وفي قرار نشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة، رفض القضاة أيضاً طلباً إسرائيلياً بتعليق التحقيق الأوسع الذي تجريه الجنائية الدولية حول ما يشتبه في أنها فظائع ارتكبت بالأراضي ، وفقاً لـ«رويترز».كانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال في 21 تشرين الثاني بحق وغالانت والقيادي في حركة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمد إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في قطاع غزة.وقالت المحكمة في شباط إن القضاة سحبوا مذكرة الاعتقال بحق الضيف بعد ورود تقارير موثوقة عن وفاته.وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة، ومقرها لاهاي، وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة، حيث شنت حملة عسكرية تقول إنها تهدف إلى على «حماس» بعد الهجوم الذي قادته الحركة على إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023 وأسفر عن سقوط قتلى. وتطعن إسرائيل على مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت.وترى إسرائيل أن قرار دائرة الصادر فينيسان، الذي يأمر الدائرة التمهيدية بالمحاكمة بمراجعة اعتراضات إسرائيل على اختصاص المحكمة، يعني عدم وجود أساس قضائي صحيح لمذكرات الاعتقال.ورفض القضاة التعليل باعتباره غير صحيح، قائلين اليوم الأربعاء إن الطعن القضائي على مذكرتي الاعتقال لا يزال معلقاً، وسيستمر سريانهما حتى تصدر المحكمة حكمها في هذه المسألة تحديداً.ولا يوجد جدول زمني لإصدار حكم بشأن الاختصاص في هذه القضية. (الشرق الأوسط)