عن أحداث سوريا.. إليكم ما أعلنته الخارجية الأميركية

الأميركي أن جميع الأطراف وافقت على اتخاذ خطوات لإنهاء أعمال العنف في ، ليل الاربعاء، وذلك بعدما شنت اسرائيل غارات جوية طاولت العاصمة إثر مواجهات عنيفة في جنوب البلاد.

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وفي منشور له عبر منصة "آكس"، قال : "توافقنا على خطوات محددة من شأنها أن تضع حداً الليلة للوضع المضطرب والمرعب".

كذلك، توقع روبيو أن "تفي جميع الأطراف بالتزاماتها".

وكانت دعت، الأربعاء، الحكومة السورية إلى سحب قواتها من محافظة بهدف خفض التصعيد، بعد تجدد الاشتباكات في المدينة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، تامي بروس، في تصريح لـ" ": "ندعو الحكومة السورية إلى سحب قواتها للسماح لجميع الأطراف بالتوصل إلى خفض للتصعيد".

وتشهد السويداء توتراً منذ أيام، أسفر عن سقوط أكثر من 300 قتيل، ما دفع القوات السورية لدخول المدينة للإشراف على تنفيذ التهدئة.