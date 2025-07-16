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عربي-دولي

عن أحداث سوريا.. إليكم ما أعلنته الخارجية الأميركية

Lebanon 24
16-07-2025 | 15:54
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أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن جميع الأطراف وافقت على اتخاذ خطوات لإنهاء أعمال العنف في سوريا، ليل الاربعاء، وذلك بعدما شنت اسرائيل غارات جوية طاولت العاصمة السورية إثر مواجهات عنيفة في جنوب البلاد.
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وفي منشور له عبر منصة "آكس"، قال روبيو: "توافقنا على خطوات محددة من شأنها أن تضع حداً الليلة للوضع المضطرب والمرعب".
 
كذلك، توقع روبيو أن "تفي جميع الأطراف بالتزاماتها". 
 
وكانت وزارة الخارجية الأميركية دعت، الأربعاء، الحكومة السورية إلى سحب قواتها من محافظة السويداء بهدف خفض التصعيد، بعد تجدد الاشتباكات في المدينة.
 
وقالت المتحدثة باسم الخارجية، تامي بروس، في تصريح لـ"فوكس نيوز": "ندعو الحكومة السورية إلى سحب قواتها للسماح لجميع الأطراف بالتوصل إلى خفض للتصعيد".
 
وتشهد السويداء توتراً منذ أيام، أسفر عن سقوط أكثر من 300 قتيل، ما دفع القوات السورية لدخول المدينة للإشراف على تنفيذ التهدئة.
 
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