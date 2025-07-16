27
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وزيران إسرائيليان يدعوان إلى اغتيال الشرع!
Lebanon 24
16-07-2025
|
15:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا وزيران إسرائيليان، هما
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
ووزير الشتات عميحاي شيكلي، إلى اغتيال الرئيس السوري
أحمد الشرع
، وذلك في ظل الأحداث الدامية التي تشهدها محافظة
السويداء
والقصف
الإسرائيلي
المتواصل في
سوريا
.
Advertisement
وقال
بن غفير
عبر منصة إكس: "الصور المروعة من سوريا تثبت أمرا واحدا: مَن كان جهاديا، يبقى جهاديا يجب عدم التفاوض معه"، مضيفا أن "الحل الوحيد مع الرئيس السوري هو تصفيته".
وتابع: "أُحب
الدروز
في إسرائيل
، وأُعانقهم بحرارة"، وأقول لهم: "علينا
القضاء
على رأس الأفعى".
وقبل بن غفير، كان شيكلي دعا أيضا إلى اغتيال
الشرع
، زاعما أنه "إرهابي وقاتل وحشي".
مواضيع ذات صلة
هل تعرّض الشرع لمحاولة اغتيال؟
Lebanon 24
هل تعرّض الشرع لمحاولة اغتيال؟
17/07/2025 03:28:33
17/07/2025 03:28:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: أردنا اغتيال المرشد الإيراني لكن لم تتوفر لنا فرصة عملياتية (القناة 13 الإسرائيلية)
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: أردنا اغتيال المرشد الإيراني لكن لم تتوفر لنا فرصة عملياتية (القناة 13 الإسرائيلية)
17/07/2025 03:28:33
17/07/2025 03:28:33
Lebanon 24
Lebanon 24
المندوب الإسرائيلي لدى مجلس الأمن: حكومة إيران حاولت اغتيال رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس ترامب
Lebanon 24
المندوب الإسرائيلي لدى مجلس الأمن: حكومة إيران حاولت اغتيال رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس ترامب
17/07/2025 03:28:33
17/07/2025 03:28:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن محاولة "اغتيال" أحمد الشرع.. معلومات تكشف
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن محاولة "اغتيال" أحمد الشرع.. معلومات تكشف
17/07/2025 03:28:33
17/07/2025 03:28:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
روبيو: اتّفقنا على خطوات من شأنها إنهاء الوضع المقلق في سوريا الليلة
Lebanon 24
روبيو: اتّفقنا على خطوات من شأنها إنهاء الوضع المقلق في سوريا الليلة
17:56 | 2025-07-16
16/07/2025 05:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مروّع.. فيديو لجثث داخل مستشفى في السويداء!
Lebanon 24
مشهد مروّع.. فيديو لجثث داخل مستشفى في السويداء!
16:57 | 2025-07-16
16/07/2025 04:57:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع قانون أميركي لتصنيف "الإخوان" كجماعة إرهابية
Lebanon 24
مشروع قانون أميركي لتصنيف "الإخوان" كجماعة إرهابية
16:40 | 2025-07-16
16/07/2025 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أبرز الزعماء الدروز في السويداء.. ماذا نعرف عنهم؟
Lebanon 24
أبرز الزعماء الدروز في السويداء.. ماذا نعرف عنهم؟
16:30 | 2025-07-16
16/07/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور والفيديو.. الجيش السوري ينسحب من السويداء
Lebanon 24
بالصور والفيديو.. الجيش السوري ينسحب من السويداء
16:11 | 2025-07-16
16/07/2025 04:11:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مروعة: مقتل فنانة شهيرة وزوجها بالرصاص.. وهكذا تم العثور على جثتيهما (صور)
Lebanon 24
حادثة مروعة: مقتل فنانة شهيرة وزوجها بالرصاص.. وهكذا تم العثور على جثتيهما (صور)
01:29 | 2025-07-16
16/07/2025 01:29:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة تنتشر بين طلاب "الترمينال" وتثير جدلاً بين الأهالي
Lebanon 24
ظاهرة تنتشر بين طلاب "الترمينال" وتثير جدلاً بين الأهالي
14:43 | 2025-07-16
16/07/2025 02:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك تنبأ بأحداث السويداء.. شاهدوا ما قاله
Lebanon 24
ميشال حايك تنبأ بأحداث السويداء.. شاهدوا ما قاله
14:14 | 2025-07-16
16/07/2025 02:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"... ماذا قال وئام وهاب قبل قليل؟
Lebanon 24
بعدما أعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"... ماذا قال وئام وهاب قبل قليل؟
05:28 | 2025-07-16
16/07/2025 05:28:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة لا تخطر "عالبال".. أب يختطف عروس ابنه ويتزوجها!
Lebanon 24
مُفاجأة لا تخطر "عالبال".. أب يختطف عروس ابنه ويتزوجها!
01:47 | 2025-07-16
16/07/2025 01:47:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:56 | 2025-07-16
روبيو: اتّفقنا على خطوات من شأنها إنهاء الوضع المقلق في سوريا الليلة
16:57 | 2025-07-16
مشهد مروّع.. فيديو لجثث داخل مستشفى في السويداء!
16:40 | 2025-07-16
مشروع قانون أميركي لتصنيف "الإخوان" كجماعة إرهابية
16:30 | 2025-07-16
أبرز الزعماء الدروز في السويداء.. ماذا نعرف عنهم؟
16:11 | 2025-07-16
بالصور والفيديو.. الجيش السوري ينسحب من السويداء
16:10 | 2025-07-16
في هذا التاريخ... جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا
فيديو
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
17/07/2025 03:28:33
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
17/07/2025 03:28:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
17/07/2025 03:28:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24