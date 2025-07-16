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وزيران إسرائيليان يدعوان إلى اغتيال الشرع!

Lebanon 24
16-07-2025 | 15:53
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 دعا وزيران إسرائيليان، هما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير الشتات عميحاي شيكلي، إلى اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك في ظل الأحداث الدامية التي تشهدها محافظة السويداء والقصف الإسرائيلي المتواصل في سوريا.
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وقال بن غفير عبر منصة إكس: "الصور المروعة من سوريا تثبت أمرا واحدا: مَن كان جهاديا، يبقى جهاديا يجب عدم التفاوض معه"، مضيفا أن "الحل الوحيد مع الرئيس السوري هو تصفيته". 

وتابع: "أُحب الدروز في إسرائيل، وأُعانقهم بحرارة"، وأقول لهم: "علينا القضاء على رأس الأفعى".

وقبل بن غفير، كان شيكلي دعا أيضا إلى اغتيال الشرع، زاعما أنه "إرهابي وقاتل وحشي".
 
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