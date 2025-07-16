وزيران إسرائيليان يدعوان إلى اغتيال الشرع!

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وقال عبر منصة إكس: "الصور المروعة من سوريا تثبت أمرا واحدا: مَن كان جهاديا، يبقى جهاديا يجب عدم التفاوض معه"، مضيفا أن "الحل الوحيد مع الرئيس السوري هو تصفيته".وتابع: "أُحب ، وأُعانقهم بحرارة"، وأقول لهم: "علينا على رأس الأفعى".وقبل بن غفير، كان شيكلي دعا أيضا إلى اغتيال ، زاعما أنه "إرهابي وقاتل وحشي".