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عربي-دولي

في هذا التاريخ... جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا

Lebanon 24
16-07-2025 | 16:10
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يعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، اجتماعاً طارئاً، بشأن القصف الإسرائيلي على سوريا، وذلك بطلب من الجزائر.
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وأكد الممثل الدائم لباكستان عاصم افتخار أحمد، والذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن، أن الاجتماع سيعقد الخميس في الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك.

وكانت سوريا قد دعت الأربعاء، وفقاً لرسالة اطلعت عليها وكالة "رويترز"، مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد في أقرب وقت ممكن "لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية"، بحسب نص الرسالة.
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