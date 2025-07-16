في هذا التاريخ... جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا

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يعقد ، الخميس، اجتماعاً طارئاً، بشأن القصف على ، وذلك بطلب من .وأكد لباكستان أحمد، والذي ترأس بلاده الحالية لمجلس الأمن، أن الاجتماع سيعقد الخميس في الساعة 15:00 بتوقيت .وكانت سوريا قد دعت الأربعاء، وفقاً لرسالة اطلعت عليها وكالة " "، مجلس إلى الانعقاد في أقرب وقت ممكن "لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على الأراضي "، بحسب نص الرسالة.