أبرز الزعماء الدروز في السويداء.. ماذا نعرف عنهم؟

تباينت مواقف الزعماء الدينيين الدروز المعروفين باسم "شيوخ العقل" من الأحداث الجارية في السويداء خاصة مع تصاعد الاشتباكات الأخيرة في المحافظة، وبروز دورهم وتباين آرائهم من الحكومة الجديدة.

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ولهؤلاء تأثير كبير في المشهد السياسي والاجتماعي، خاصة بعد انهيار نظام وتولي أحمد الحكم، حيث تباينت مواقفهم تجاه الحكومة الجديدة وعلاقة الطائفة بالنظام في ملفات مختلفة أبرزها موضوع تسليم السلاح لا سيما مع التوترات الأخيرة.





ويوجد في السويداء 3 من أبرز شيوخ العقل وهم: يوسف جربوع، حمود الحناوي، وحكمت الهجري.. فمن هم هؤلاء؟ ولهؤلاء تأثير كبير في المشهد السياسي والاجتماعي، خاصة بعد انهيار نظام وتولي أحمد الحكم، حيث تباينت مواقفهم تجاه الحكومة الجديدة وعلاقة الطائفة بالنظام في ملفات مختلفة أبرزها موضوع تسليم السلاح لا سيما مع التوترات الأخيرة.

الصورة: من اليمين الهجري وجربوع والحناوي

الشيخ يوسف جربوع

- ولد عام 1970 وينتمي إلى عائلة جربوع التي تشغل مشيخة عقل جبل العرب منذ ثلاثة قرون.

- يشغل جربوع أحد مقاعد شيوخ العقل في السويداء، وله دور الوسيط في تسوية النزاعات القبلية والعائلية، مما يعزز الاستقرار داخل المجتمع الدرزي.

- عرف بدعمه لنظام بشار سابقا، لكنه مع تصاعد الأحداث أعلن عبر التلفزيون الرسمي هدنة جديدة مع لاستعادة الاستقرار بعد مواجهات دموية.

- أيد تشكيل لجان مراقبة تضم ممثلين عن الدولة ووجهاء محليين لرصد الانتهاكات، ودعا لتوسيع دور مؤسسات الدولة في المحافظة.

- يدافع جربوع عن التنسيق مع الإدارة الذاتية ، مشيرا إلى وجود "رؤية متجانسة" بشأن مستقبل .

- الأربعاء، أعلن أعلن جربوع التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية بشأن السويداء، يقضي بوقف العمليات العسكرية وإنهاء مظاهر السلاح خارج الدولة.

- أكد جربوع التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية على تفعيل مؤسسات الدولة في السويداء.





الشيخ حكمت الهجري

- ولد في 1965 بفنزويلا وعاد إلى سوريا حيث أكمل دراسته في كلية الحقوق بجامعة دمشق.

- بعد وفاة شقيقه عام 2012، تولى منصب شيخ عقل طائفة الدروز في السويداء، وهو منصب عائلي متوارث منذ القرن التاسع عشر.

- يدعو الهجري إلى الاعتماد على الدولة كمنهج أساسي، ويربط استرداد السلاح بإجماع محلي، مؤكدا أن "اللامركزية " هي الخيار الواقعي لتنظيم العلاقة بين الجبل ودمشق.

- في مناسبات سابقة طالب بتدخل دولي لحماية الطائفة، وفي الأزمات الأخيرة دعا إلى مقاومة الحكومة ورفض الهدن المفروضة من دمشق، معتبرا أن الطائفة تواجه حرب إبادة شاملة، كما رفض تسليم السلاح من دون إرادة المجتمع حتى تشكيل الدولة والدستور.

- الأربعاء، رفض زعيم طائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة، مؤكدا على "ضرورة الاستمرار في الدفاع المشروع، واستمرار القتال حتى تحرير كامل تراب محافظتنا من هذه العصابات دون قيد أو شرط، ونعتبر ذلك واجبا وطنيا وإنسانيا وأخلاقيا لا تهاون فيه".

- ردّ الشيخ يوسف جربوع، خلال لقاء مع " عربية"، على موقف الهجري، قائلا: "نحترم موقفه برفضه الاتفاق.. لكن ليس من حق الشيخ الهجري أن يصادر رأينا".





الشيخ حمود الحناوي

- ولد في كانون الأول 1943، هو أستاذ لغة سابق، تدرج في مناصب تعليمية وعمل في الخارج قبل عودته إلى السويداء.

- يتميز بمواقفه الوسطية التي تدعو إلى الحوار الوطني والحفاظ على السلم الأهلي، ويرفض تفتيت سوريا.

- يشدد الحناوي على ضرورة ضبط السلاح عبر مؤسسات الدولة وليس الأفراد، كما يرفض التدخل الأجنبي في سوريا، وشارك مع شيوخ آخرين في بيان يرفض تدخل دون توافق محلي، وطالب بحماية دولية مؤقتة لحماية المدنيين.

- مؤخرا، أجرى عملية جراحية ناجحة ويخضع حاليا للتعافي تمهيدا لاستئناف نشاطه الديني والقيادي.

- لم يصدر الحناوي أي تعليق بشأن الأحداث الأخيرة في السويداء.