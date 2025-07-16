الشرع: إسرائيل تسعى لزرع الفتنة وسوريا لن تُقسَّم (فيديو)

أكد الرئيس السوري في كلمة ألقاها ، أن بلاده لن تكون ساحة لخلق الفوضى أو الانزلاق نحو حرب جديدة، محذّراً من محاولات زعزعة الاستقرار التي تقف خلفها ، والتي قال إنها تسعى بشكل ممنهج لإشعال الفتن داخل الأراضي .



وأشار إلى أن تصرفات إسرائيل الأخيرة تسببت بتصعيد خطير في الوضع الداخلي، معتبراً أن البلاد باتت أمام خيارين لا ثالث لهما: "إما مواجهة العدو مباشرة، أو التوجه فوراً نحو إصلاح وتعزيز وحدة الصف الوطني".



وفي إطار معالجة التطورات الميدانية، أعلن الرئيس السوري عن تكليف الفصائل المحلية وشيوخ العقل في بمسؤولية حفظ الأمن والاستقرار، مشدداً على أن جزء أصيل من النسيج السوري، وأن حمايتهم تمثل أولوية وطنية لا نقاش فيها.



وشدد الشرع في كلمته على أن هي السلاح الأقوى لمواجهة مشاريع التقسيم والخراب، مجدِّداً رفضه القاطع لأي محاولة لتقسيم البلاد تحت أي عنوان أو ذريعة.



وختم بالقول: "سنواجه محاولات زرع الفوضى بوحدتنا، ولن نسمح لأحد بجرّ إلى حروب لا تخدم إلا أعداء الوطن".

الرئيس السوري أحمد الشرع: إلى أهلنا من الدروز سوريا لن تكون أبداً مكاناً للتقسيم أو التفتيت أو زرع الفتن بين أبنائها ونؤكد لكم أن حماية حقوقكم وحريتكم هي من أولوياتنا#سوريا #العربية pic.twitter.com/uKQEFnENgk — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) July 17, 2025 Advertisement